Filme da Netflix "Ataque dos Cães" lidera indicações ao Oscar

O filme de faroeste da Netflix "Ataque dos Cães" recebeu nesta terça-feira 12 indicações ao Oscar deste ano, e lidera a lista de competidores, incluindo uma indicação para a prestigiosa categoria de melhor filme.

"Ataque dos Cães" disputará o prêmio principal com o filme épico de ficção científica "Duna", que recebeu 10 indicações; o drama "Belfast", sobre uma família que vive em meio a um conflito na Irlanda do Norte no final dos anos 1960; o filme sobre uma comunidade surda "No Ritmo do Coração"; e "Não Olhe para Cima", uma alegoria sobre as mudanças climáticas.

Outros indicados a melhor filme incluem o drama japonês "Drive My Car", "King Richard: Criando Campeãs", sobre o pai das estrelas do tênis Venus e Serena Williams; o enredo de amadurecimento de "Licorice Pizza"; o suspense "O Beco do Pesadelo"; e o remake de "Amor, Sublime Amor", de Steven Spielberg.