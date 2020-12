Filho de Harry e Meghan revela sotaque americano em podcast

Archie, filho do príncipe Harry e Meghan Markle, foi registrado falando pela primeira vez nesta terça-feira (29), quando o casal lançou seu primeiro podcast, com a mídia britânica chamando atenção para o seu sotaque “americano”.

No áudio, Archie, nascido em maio de 2019, ri e deseja aos ouvintes “Feliz Ano Novo” na estreia do casal na plataforma Spotify.

A especialista em realeza do periódico Royal Mail, Rebecca English, disse no Twitter que o menino “tem muito sotaque americano”, ao mesmo tempo em que o tabloide britânico The Sun também disse que “Baby Archie tem sotaque americano”.

A aparição de Archie, de 18 meses, ocorre após o casal ter entrado com uma ação judicial contra a mídia por supostas violações de privacidade, enquanto revela aspectos de sua vida privada de maneiras que eles podem controlar.

No início deste mês, Markle abriu um processo contra uma agência de notícias que tirou fotos dela e de Archie em um parque canadense.

Em novembro, a ex-atriz americana escreveu um artigo para o The New York Times no qual revelou ter sofrido um aborto, que teria sido o segundo filho do casal.

Desde que o casal abandonou seus deveres como parte da família real e se mudou para a Califórnia, eles iniciaram vários empreendimentos criativos, incluindo um acordo com a Netflix.