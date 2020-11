Depois de Bruno Gagliasso, Bruna Marquezine troca Globo por Netflix

Depois do ex-ator global Bruno Gagliasso deixar a Globo para assinar contrato com a Netflix, nesta segunda-feira foi a vez da atriz Bruna Marquezine anunciar o mesmo. Em um vídeo publicado nas redes sociais da Netflix Brasil, Marquezine aparece “perdida” em várias produções originais do streaming enquanto se prepara para começar no novo trabalho.

Ainda não foi revelado se Bruna ganhará uma produção própria, mas a atriz deve fazer parte do elenco da série nacional Condom Ladies, de sua amiga Manu Gavassi, que também fechou contrato com a Netflix recentemente.