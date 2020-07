The New York Times anuncia presidente mais jovem de sua história

O The New York Times anunciou nesta quarta-feira, 22, Meredith Kopit Levien como a nova presidente e diretora executiva do grupo responsável por um dos principais jornais dos Estados Unidos.

Ela deixará o cargo de diretora de operações da organização e substituirá Mark Thompson, no cargo desde setembro de 2012.

Aos 49 anos, Levien é a pessoa mais jovem a ocupar a presidência do grupo. Levien entrou para o The New York em 2013 como chefe de publicidade, em seguida foi promovida para o posto de vice-presidente executiva e diretora de receita e, em 2017, passou a ocupar o cargo anterior, em operações.

Segundo o próprio jornal, o conselho de administração votou com unanimidade em Levien. A executiva deve continuar a estratégia de conquistar assinantes para desacelerar a dependência por publicidade. Em maio, a empresa afirmou ter conquistado 6 milhões de assinantes, mais da metade do objetivo de ter 10 milhões de pagantes até 2025.

A receita total de assinaturas aumentou 5,4% durante o período de três meses, para 285,4 milhões de dólares. A receita total aumentou 1%, para 443,6 milhões de dólares. Para o segundo trimestre há uma previsão de diminuição da receita publicitária em 55%, mas o resultado ainda não foi divulgado.