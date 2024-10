Festival de gastronomia te leva a 20 regiões da Itália sem sair de São Paulo

Em São Paulo, você pode visitar 20 regiões italianas sem sair da cidade. Até o domingo, 27 de outubro, a capital paulista recebe a 13ª edição da Settimana della Cucina Regionale Italiana, um evento que oferece aos paulistanos a chance de explorar a diversidade culinária de todas as regiões da Itália, sem precisar cruzar o oceano.

Promovida pelo Consulado Geral da Itália em São Paulo, com o apoio da Accademia Italiana della Cucina, a Settimana já é um marco no calendário gastronômico da cidade. O evento reúne renomados chefs italianos que criam menus inspirados em pratos típicos de suas regiões de origem, permitindo uma verdadeira imersão na cultura italiana. Este ano, a iniciativa ganha um toque especial com a inclusão de São Paulo como "21ª região", homenageando a cozinha ítalo-brasileira formada por imigrantes italianos.

O Basilicata Restaurante, um ícone da Bela Vista, será o responsável por representar essa conexão, servindo um menu que mescla a tradição italiana com ingredientes brasileiros. Os pratos, disponíveis no almoço e no jantar, trazem receitas que remetem à história dos imigrantes, fortalecendo os laços entre as duas culturas. Cada casa criou menus de três tempos e de quatro tempos e o preço varia confirme o restaurante.

Além disso, estabelecimentos como o Maremonti Campo Belo, que representará a Lombardia, contarão com menus elaborados por chefs italianos especialmente convidados para o evento. Entre as delícias preparadas pelo chef Andrea Fugnanesi, ao lado do chef da casa, Williams Santos, destaque para entradas como Bresaola com rúcula e grana padano e pratos principais que incluem o tradicional Risotto mantecato e a Cotoletta di vitello alla milanese.

As sobremesas também prometem conquistar os paladares, com opções como Sbrisolana com creme de mascarpone e frutas vermelhas. Na casa, o menu de 3 passos (entrada, primeiro prato ou segundo prato e sobremesa) custa R$130.

Desde sua criação em 2012, a Settimana della Cucina Regionale Italiana tem como objetivo celebrar a riqueza da gastronomia italiana e aproximar ainda mais os laços culturais entre Brasil e Itália. Hoje, o evento é um sucesso consolidado, proporcionando uma verdadeira viagem gastronômica pela Itália, sem sair de São Paulo.

Participantes e região representada

LOMBARDIA: MAREMONTI (Campo Belo)

Chef convidado: Andrea Fugnanesi – Stua Noa

ABRUZZO: RISTORANTINO

Chef convidado: Maurizio Di Marco Testa – Osteria La Parigina

BASILICATA: ZUCCO (Jardins)

Chef convidado: Nicola Stella – Myricae

CALABRIA: SENSI

Chef convidado: Luca Abbruzzino – Abbruzzino

CAMPANIA: LIDO

Chef convidado: Antimo Migliaccio – Ducale

EMILIA-ROMAGNA: VINHERIA PERCUSSI

Chef convidado: Marco Belmonti – Podere Miranta

FRIULI-VENEZIA GIULIA: TERRAÇO ITÁLIA

Chef convidado: Edoardo Zanelli – Balan

LAZIO: CA'D'ORO

Chef convidado: Tommaso Pennestri – Trattoria Pennestri

LIGURIA: SANTO COLOMBA

Chef convidado: Giacomo Campodonico – Trattoria l'Ulivo

MARCHE: VINARIUM

Chef convidado: Gianmarco Di Girolami – Blob Caffè & Ristorante

MOLISE: SHIHOMA DELI

Chef convidado: Vincenzo Scarselli – Distinto

PIEMONTE: PISELLI (Jardins)

Chef convidado: Antonio Furolo – Hostaria Del Vecchio Macello

PUGLIA: SUPRA DI MAURO MAIA

Chef convidado: Ruggiero Doronzo – Bacco

SARDEGNA: TRE BICCHIERI

Chef convidado: Roberto Serra – Su Carduleu

SICILIA: ENOSTERIA (Oscar Freire)

Chef convidado: Gaia Campisi – Antica Filanda

TOSCANA: TEMPERANI TRATTORIA

Chef convidado: Salvatore Toscano – Osteria Mangiando Mangiando

TRENTINO-ALTO ADIGE: ZENA

Chef convidado: Paolo Betti – Osteria Storica Morelli

UMBRIA: CASA SANTO ANTÔNIO

Chef convidado: Giacomo Ramacci – Officina dei Sapori

VALLE D'AOSTA: A PRESTO

Chef convidado: Christian Turra – Le Gourmand

VENETO: GERO ITAIM

Chef convidado: Mara Zanetti Martin – Da Fiore

SÃO PAULO: BASILICATA RESTAURANTE

CHEFS RESPONSÁVEIS PELAS AULAS

Claudio Rocchi – Osteria Palmira, Roma (Lazio)

Maurizio Morini – Chef consultor (Emilia-Romagna)