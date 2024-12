Ferrari histórica será leiloada em Paris; lance pode chegar a R$ 150 milhões

Uma história de sucesso nas pistas pode elevar consideravelmente o valor de um carro clássico. Poucas conquistas carregam tanto peso quanto uma vitória geral nas 24 Horas de Le Mans. E é exatamente esse o caso da Ferrari 250 LM de 1964, o único modelo de entrada privada a vencer Le Mans, um feito que o tornou ainda mais lendário.

De acordo com a Forbes, o modelo, de número de chassi 5893, é o sexto de apenas 32 exemplares produzidos e o último carro da Ferrari a vencer Le Mans antes do retorno triunfal da marca em 2023. Em 1965, pilotado por Masten Gregory e Jochen Rindt pela equipe North American Racing Team (NART), o carro conquistou a sexta vitória consecutiva para a Ferrari no famoso circuito de resistência, mas se destacou como o único a não ter sido inscrito diretamente pela fábrica italiana.

Descrito pela casa de leilões RM Sotheby’s como um “exemplar altamente preservado e original”, o modelo mantém o motor e a transmissão com números correspondentes ao chassi. Ele também é o único carro da era de Enzo Ferrari (1947–1988) a competir em seis corridas de 24 horas, com três participações em Le Mans e outras três em Daytona.

O lendário Ferrari 250 LM, vencedor de Le Mans, é esperado para atingir valores recordes em leilão. (RM Sotheby’s/Divulgação)

Autenticidade e prestígio nas pistas

A autenticidade do carro é evidenciada pelos carimbos de inspeção técnica, os chamados “scrutineering stamps”, que comprovam sua participação em múltiplas edições das 24 Horas de Le Mans. Essa característica, combinada com uma história de corridas tão extensa e relevante, o torna uma peça rara no mundo dos colecionadores.

O modelo será leiloado em Paris nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2025, após passar 54 anos como parte do acervo do Indianapolis Motor Speedway Museum. Antes de ser adquirido pelo museu em 1970, o veículo foi exibido no Salão do Automóvel de Nova York de 1967 pela Luigi Chinetti Motors/NART, pouco após completar as 24 Horas de Daytona daquele ano.

Comparações e expectativas de valor

Apesar da raridade, a Ferrari 250 LM ocasionalmente aparecem em leilões. Em 2023, outro exemplar do modelo não atingiu a estimativa de US$ 18 milhões (cerca de R$ 108,58 milhões) a US$ 20 milhões (cerca de R$ 120,64 milhões) em um leilão da RM Sotheby’s em Monterey. Contudo, aquele carro, embora também tenha corrido em Le Mans (em 1968), não venceu a prova e passou por um processo de restauração completa pela Ferrari Classiche em 2021.

Por outro lado, o modelo que será leiloado em Paris mantém-se em condições originais, um detalhe que aumenta significativamente seu apelo para colecionadores e entusiastas de carros clássicos.

Legado do Ferrari 250 LM

Embora tenha motor central, em vez de dianteiro, o 250 LM é considerado um parente próximo de outros ícones da Ferrari, como o 250 GTO e o 250 Testa Rossa, ambos raros e altamente valiosos. Evolução do GTO, o LM é especialmente marcante por ter sido o último Ferrari a vencer Le Mans antes do retorno da marca à elite do automobilismo esportivo em 2023.

Essa vitória também marcou o centenário das 24 Horas de Le Mans, consolidando ainda mais o legado do modelo. Em 2024, a Ferrari voltou a vencer a icônica corrida, reafirmando sua posição de destaque no mundo do automobilismo.