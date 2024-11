Mansão inspirada na Ferrari é vendida por US$ 55 milhões na Flórida; veja fotos

Uma mansão de 22 mil pés quadrados projetada para apaixonados por carros entrou no mercado por US$ 55 milhões (R$ 319,55 milhões). Nomeada Casa Maranello, a propriedade é uma homenagem ao famoso fabricante de carros esportivos italiano e foi desenvolvida por Aldo Stark, um colecionador e entusiasta da Ferrari. Localizada na exclusiva comunidade Stone Creek Ranch, em Delray Beach, Flórida, a casa é uma obra de arte funcional para aficionados por automóveis. A reportagem é do The Wall Street Journal.

A Casa Maranello inclui uma Ferrari 250 Testa Rossa vintage em exibição e uma galeria para até 12 carros visível diretamente da sala de estar. Com portas deslizantes transparentes, o espaço integra perfeitamente a área de convivência com o mundo automobilístico, sem comprometer a segurança, graças a um detector de monóxido de carbono.

A mansão é totalmente mobiliada, com itens que refletem luxo e exclusividade. Elementos de ônix aparecem por toda a casa, incluindo uma mesa de jantar para 20 pessoas, paredes, um bar de 30 pés e uma ilha no closet. Muitos desses itens são iluminados por LEDs, destacando a estética opulenta do imóvel. O bar, equipado com bebidas premium como o raro LOUIS XIII cognac, complementa o ambiente sofisticado.

Casa Maranello: luxo, esportividade e exclusividade

Além de atrair entusiastas de carros, a Casa Maranello oferece uma gama de comodidades exclusivas. Inspirada nos hotéis Bulgari, a casa possui um spa com piscina coberta, sala de sal com sal do Himalaia, sauna e área fitness. Outras instalações incluem um cinema privativo com capacidade para 12 pessoas, uma piscina externa de 95 pés, um campo de futebol e uma quadra esportiva.

Construída por Stark e sua esposa Fiorenna, a mansão é uma das cinco propriedades em desenvolvimento na mesma comunidade. Segundo Fiorenna, outra casa adjacente foi vendida em um contrato privado por cerca de US$ 50 milhões (R$ 290,5 milhões), estabelecendo um novo recorde de preços na região.

O casal Stark investiu dezenas de milhões de dólares no projeto, adquirindo o terreno por cerca de US$ 3,4 milhões (R$ 19,75 milhões) no início do ano passado. Este empreendimento marca um salto na trajetória de Aldo Stark, que já desenvolveu 40 casas na área de Fort Lauderdale, com a mais cara vendida por US$ 30 milhões (R$ 174,3 milhões) até agora.

A Casa Maranello, uma propriedade de US$ 55 milhões (R$ 319,55 milhões) na Flórida, exibe luxo inspirado pela Ferrari e comodidades exclusivas. (Legendary Production/Divulgação)

A Casa Maranello, uma propriedade de US$ 55 milhões (R$ 319,55 milhões) na Flórida, exibe luxo inspirado pela Ferrari e comodidades exclusivas. (Legendary Production/Divulgação)

A Casa Maranello, uma propriedade de US$ 55 milhões (R$ 319,55 milhões) na Flórida, exibe luxo inspirado pela Ferrari e comodidades exclusivas. (Legendary Production/Divulgação)

Um mercado exclusivo e crescente

A comunidade Stone Creek Ranch, com suas 37 casas de aproximadamente 2,5 acres cada, é conhecida pela segurança e privacidade. Entre os residentes, está Steven Cohen, dono do New York Mets, que adquiriu uma propriedade na área por US$ 21,6 milhões (R$ 125,5 milhões) em 2021.

Fiorenna Stark explicou que a Casa Maranello foi pensada para impressionar compradores que procuram propriedades únicas e luxuosas. “Pessoas de grande sucesso e riqueza querem algo que inspire admiração”, afirmou.

Embora os carros exibidos na propriedade não estejam incluídos no preço, os Starks estão abertos a negociações separadas. Aldo Stark já manifestou o desejo de expandir seus projetos para Palm Beach, incluindo a construção de propriedades à beira-mar.