Angelina Jolie vai colocar Ferrari GT 250 à venda em leilão em Paris; veja valor

Uma das maiores atrizes de sua geração, Angelina Jolie reconquistou a atenção da mídia recentemente pelo trabalho em "Maria", que estreou no final de agosto no 81º Festival Internacional de Cinema de Veneza. Mas ao que parece, só o cachê do filme não pareceu ser suficiente: a atriz vai leiloar uma Ferrari GT 250, avaliada em R$ 4,8 milhões, na “Venda Excepcional” da Christie's em Paris.

O automóvel estará em exposição para o público nos dias 14, 16 e 20 de novembro — data do leilão. O modelo tem carroceria da Pininfarina SpA, segundo a Christie's, e é o 11º dos 353 exemplares desse tipo construídos entre 1955 a 1960. A linha da Ferrari foi apresentada pela primeira vez no Salão do Automóvel de Paris de 1958 e conta com motor de 12 cilindros e 240 cavalos, com carburadores Weber avançados.

Em entrevista à Bloomberg, um porta-voz da Christie's declarou que o modelo de Jolie tem o motor original, mas foi 'provavelmente' repintado em 1978. Ele costumava ser azul e branco, com interior preto, que foi mudado para a cor vermelha. O cupê tem 64.244 milhas rodadas, segundo a reportagem. O porta-voz não informou ao jornal por quanto tempo a atriz foi proprietária do veículo. Maiores informações, como condição mecânica e componentes originais, também não foram informadas pela casa de leilão parisiense.

Modelo raro — e de valor elevado

A Christie's acredita que a Ferrari de Jolie tenha apostas no leilão que variem entre € 600 mil (R$ 3,5 milhões) e € 800 mil (R$ 4,8 milhões), posto que os valores desses modelos específicos da montadora caíram no ano passado. Um modelo em boas condições saiu de US$ 525 mil em outubro de 2023 para US$ 120 mil neste ano, segundo informações da Hagerty.

A casa de leilões de Paris recentemente adquiriu a Gooding & Co., outra casa de leilões especializada em modelos automotivos.