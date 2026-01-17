Mercosul-UE: quais são os produtos mais exportados do Brasil para Europa

O acordo entre o Mercosul e a União Europeia será assinado neste sábado, 17. A negociação durou mais de 25 anos até resultado no tratado que abre a maior área de comércio livre do mundo.

O acordo comercial é considerado o maior para o bloco do Mercosul, composto pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Um dos efeitos do tratado é reduzir tarifas e imposto de importação, o que pode resultar no aumento de exportação e importação de produtos entre os dois blocos.

Entre os produtos exportados, a maioria (73%) vai para cinco dos 27 integrantes da União Europeia.

A Holanda lidera as importações do Brasil, com US$ 11.746,4 mi em 2025; em seguida, aparecem a Espanha (US$ 8.794,2 mi); Alemanha (US$ 6.530,4 mi); Itália (US$ 5.379,2 mi); e Bélgica (US$ 4.032,9 mi).

Confira, abaixo, os principais produtos exportados do Brasil para a União Europeia.

