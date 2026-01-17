Economia

Mercosul-UE: quais são os produtos mais exportados do Brasil para Europa

Tratado comercial foi assinado em evento no Paraguai neste sábado, 17, com a presença de líderes dos países do Mercosul e a presidente da União Europeia

Café: o grão não torrado é o segundo maior item de exportação do Brasil para a UE (Carl de Souza/AFP/Getty Images)

Giovanna Bronze
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 10h00.

O acordo entre o Mercosul e a União Europeia será assinado neste sábado, 17. A negociação durou mais de 25 anos até resultado no tratado que abre a maior área de comércio livre do mundo.

O acordo comercial é considerado o maior para o bloco do Mercosul, composto pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Um dos efeitos do tratado é reduzir tarifas e imposto de importação, o que pode resultar no aumento de exportação e importação de produtos entre os dois blocos.

Entre os produtos exportados, a maioria (73%) vai para cinco dos 27 integrantes da União Europeia.

A Holanda lidera as importações do Brasil, com US$ 11.746,4 mi em 2025; em seguida, aparecem a Espanha (US$ 8.794,2 mi); Alemanha (US$ 6.530,4 mi); Itália (US$ 5.379,2 mi); e Bélgica (US$ 4.032,9 mi).

Confira, abaixo, os principais produtos exportados do Brasil para a União Europeia.

  1. Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (valor de exportação em 2025: US$ 9.816.473.465)
  2. Café não torrado (US$ 7.187.545.404)
  3. Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais (US$ 4.058.264.480)
  4. Minérios de cobre e seus concentrados (US$ 3.065.942.177)
  5. Soja (US$ 2.460.052.288)
  6. Celulose (US$ 2.150.883.286)
  7. Sucos de frutas ou de vegetais (US$ 1.552.090.854)
  8. Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes (US$ 1.149.686.861)
  9. Minério de ferro e seus concentrados (US$ 1.141.993.025)
  10. Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos (US$ 1.125.299.022)
  11. Tabaco, descalcificado ou desnervado (US$ 1.070.587.851)
  12. Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (US$ 906.958.263)
  13. Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas (US$ 815.531.479)

