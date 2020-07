Fernando Alonso volta ao grid da Fórmula 1 a partir da próxima temporada

O bicampeão da Fórmula 1 Fernando Alonso anunciou nesta quarta-feira (8) seu retorno ao campeonato a partir do ano que vem. Fora da categoria desde o fim de 2018, ele assinou contrato de dois anos com a equipe Renault.

Completando 40 anos de idade em 2021, Alonso terá como maior desafio fazer a tradicional marca francesa subir ao pódio. Desde que a montadora retornou ao campeonato, em meados da década, nenhum de seus pilotos terminou entre os três primeiros colocados de um GP.

“A Renault é a minha família, e minhas principais lembranças na Fórmula 1 são meus dois títulos mundiais correndo por ela, mas agora está na hora de olhar para o futuro. É com muito orgulho e tremenda emoção que eu estou retornando para a equipe que me deu a oportunidade de começar a minha carreira e agora está me dando a chance de voltar a competir em alto nível”, declarou o espanhol no site oficial da categoria.

Em 2021, Alonso substituirá Daniel Ricciardo, que vai se transferir para a McLaren. Havia especulações na imprensa internacional de que a troca de titular na Renault poderia acontecer já neste ano, mas por enquanto o acerto é só para a próxima temporada.

O outro carro da escuderia francesa tem como titular o jovem Esteban Ocon.

Após quase quatro meses de atraso pela pandemia do novo coronavírus, a Fórmula 1 retomou a temporada 2020 no último fim de semana com o GP da Áustria, vencido por Valtteri Bottas. A próxima corrida está marcada para este domingo (12), na mesma pista austríaca, o Red Bull Ring.