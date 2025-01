Que horas sai a lista de indicados ao Oscar? Veja como e onde assistir

Depois de uma longa e árdua campanha, a indústria cinematográfica se prepara nesta quinta-feira, 23, para conhecer os indicados à 97ª cerimônia do Oscar (Academy Awards).

O Brasil aguarda ansioso por uma nomeação de "Ainda Estou Aqui" e de Fernanda Torres. O filme de Walter Salles tenta uma vaga nas categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Filme e Melhor Atriz.

Neste ano a premiação segue com 23 categorias e será realizada em Los Angeles, no dia 2 de março. Estão entre os favoritos para a premiação deste ano títulos como "O Brutalista", "Conclave", "Anora", entre outros.

Que horas sai a lista de indicados ao Oscar de 2025?

Neste ano, a lista de indicados será anunciada a partir das 5h30 do horário do Pacífico, 10h30 no horário de Brasília. A apresentação será realizada por Bowen Yang e Rachel Sennott.

Como assistir aos indicados ao Oscar?

A lista de indicados será anunciada ao vivo no canal oficial da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas no YouTube.

Fernanda Torres tem chances no Oscar?

Fernanda Torres, protagonista do filme, está cotada pelas maiores revistas e veículos de cultura do mundo para uma vaga como Melhor Atriz no Oscar. Foi a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro na mesma categoria e também homenageada pela associação do Critics Choice na "Latino Celebration", em outubro do ano passado, quando recebeu o prêmio de Melhor Atriz de Drama.

Se for indicada ao Oscar — e há chances reais —, Fernanda Torres será a primeira atriz brasileira a ser indicada por um papel de drama nos últimos 26 anos. A última foi a própria mãe, Fernanda Montenegro — indicada em 1999 pelo papel em "Central do Brasil", também indicado a Melhor Filme Internacional.

O Brasil nunca ganhou um Oscar em nenhuma das categorias, vale dizer.

Ainda Estou Aqui tem chances no Oscar?

Desde “Central do Brasil” (1998), também de Walter Salles, o Brasil não é indicado ao Oscar. Naquele ano, não só o longa era nomeado na categoria de Melhor Filme Internacional, como também Fernanda Montenegro estava na disputa pela de Melhor Atriz. A estatueta mesmo, nem Walter, nem Fernanda levaram para casa. Mas isso pode mudar no ano que vem, especialmente após a nomeação na pré-lista da Academia.

“A questão maior do Oscar é fazer o filme ser visto e votado. Acho, sim, que têm grandes chances de ser indicado na categoria de Melhor Filme Internacional, mas para Melhor Atriz dificulta, porque esse ano temos a presença de performances extraordinárias. Você trabalha. O que vier veio. Se não vier, não veio”, argumentou Fernanda Torres à EXAME. “O que eu não quero é que pensem que, se não formos indicados ou vencedores, o filme fracassou. Quero mesmo é que o filme seja visto — e já está sendo por gente do mundo todo. Por isso gosto tanto dos festivais: eles são mais inclusivos”.

A campanha para a premiação segue ativa: o elenco ainda passa por outros festivais e pré-estreias em vários países do mundo desde o ano passado. No Brasil, além da Mostra, Fernanda Torres e Montenegro, Walter Salles e Selton Mello visitaram sessões em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Salvador.

O longa é uma coprodução entre Brasil e França, o primeiro original da Globoplay, com produção da VideoFilmes, RTFeatures e MactProdutions em parceria com a ARTE France e Conspiração. A distribuição será feita também pela Sony Pictures.