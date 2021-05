Fast fashion e beleza: Zara expande portfólio com itens de maquiagem

O mundo da alta moda sempre contou com os cosméticos como aliados com a venda de maquiagens e perfumes como porta de entrada para as roupas. A ampliação de portfólio não acontece apenas com marcas internacionais e já atingiu empresas brasileiras como a Amaro, que além da moda feminina, conta com produtos de beleza e bem estar sexual. Porém, falando em fast fashions, poucas marcas contam com este segmento. Até hoje, visto que uma das maiores empresas de fast fashion do globo, a espanhola Zara, acaba de lançar uma linha de beleza.

Sob o slogan “Não há beleza, mas belezas”, os itens disponíveis incluem produtos de beleza para olhos, lábios, rosto e unhas, totalizando mais de 130 tonalidades. Além de bálsamos, óleos, bronzeadores e acessórios. Os produtos foram desenhados pela maquiadora britânica Diane Kendal.

Lojas físicas e online da Europa, Estados Unidos, Canadá, China, Coreia do Sul, Japão, México, Austrália e Nova Zelândia terão a seção Beauty. Destas localidades, 22 lojas foram selecionadas para apresentar uma experiência imersiva. Nestes locais, haverá dicas de beleza personalizadas aos clientes, assim como uma decoração diferenciada, que contará com displays de aço inoxidável, a fim de destacar os produtos, além de claraboias que reproduzem a luz natural, para um melhor aproveitamento da testagem dos itens.

Seguindo as práticas sustentáveis, os produtos são veganos, as embalagens podem reutilizadas através de refis, e os vidros utilizados são reciclados. Ainda sem data marcada, a Zara pretende expandir para outros países.

Tendências da pandemia

Após um ano de isolamento e o lar como centro da vida cotidiana, o período trouxe destaque ao bem-estar. Um dos temas mais procurados tratando de self care, foi o interesse em cuidados com a pele, o popularizado termo "skincare". “O consumo de produtos de skincare, que já estava subindo, vem em uma crescente no Brasil e no mundo”, revelou a pesquisa da dentsumcgarrybowen.

No mesmo período, segundo o Global Web Index, as plataformas de e-commerce cresceram 5 anos em um. Além disso, 49% dos consumidores irão continuar comprando online, mesmo após o fim da pandemia. Com isso, marcas se adaptam para trazer experiências imersivas em seus sites. “As marcas são forçadas a se adequar a um cenário em que passamos a maior parte do tempo em casa, comprando menos e melhor”, trouxe a pesquisa da dentsumcgarrybowen.

Com a linha de beleza da Zara, por exemplo, um programa foi desenvolvido para recriar virtualmente o resultado da aplicação dos produtos nos olhos, lábios, rosto e unhas. O e-commerce da marca conta ainda com uma seção com dicas e sugestões de maquiagens.

