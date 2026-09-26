O senador Cleitinho (Republicanos) mantém ampla liderança na corrida pelo governo de Minas Gerais, mas assiste a uma mudança na briga pela segunda colocação, segundo a nova rodada do Monitor Eleitoral, o agregador de pesquisas da Inteligov divulgado em parceria com a EXAME.

Os dados mostram Cleitinho com 38,85% das intenções de voto, seguido agora por Patrus Ananias (PT), que registra 15,09%.

Na comparação com a edição anterior do agregador, o senador teve uma oscilação positiva de 2,98 pontos percentuais.

O deputado federal petista apresentou a maior variação da rodada, com alta de 2,23 pontos, ultrapassando o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), que caiu para 12,05% (recuo de 1,94 ponto) e passou à terceira posição.

Entre os demais candidatos, Mateus Simões (PSD), Flávio Roscoe (PL), Gabriel Azevedo (MDB), Ben Mendes (Missão) e Henrique Áreas seguem em patamares de um dígito, sem variações relevantes na rodada.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Tendência

O agregador também acompanha a tendência de cada candidato nas últimas semanas, indicador que mostra a variação média percentual de votos que um nome ganhou ou perdeu a cada atualização do modelo.

Na rodada mais recente, Patrus Ananias aparece com a maior tendência positiva, com alta média de 2,23 pontos percentuais por atualização.

Cleitinho também registra variação positiva, de 2,98 pontos. Alexandre Kalil apresenta tendência negativa, de 1,94 ponto.

Como funciona o agregador Inteligov/EXAME?

O Monitor Eleitoral da Inteligov não apresenta uma média aritmética simples das pesquisas. O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos conforme critérios como metodologia adotada e data de realização.

A consolidação considera as pesquisas registradas no sistema PesqEle, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nesta rodada, foram incorporadas 82 novas pesquisas, somadas às 470 já existentes na base.

Levantamentos presenciais domiciliares recebem peso integral no cálculo, enquanto pesquisas por IVR (sistema automatizado por telefone) ou pela internet têm redução de 30% a 45% na influência estatística.

A atualidade também pesa: a cada quinzena, o peso de um resultado cai 25%, para que rodadas mais recentes tenham maior impacto no retrato atual da disputa, sem descartar o histórico acumulado.