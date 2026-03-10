A estratégia de inovação por trás dos 40 anos da La Moda

La Moda Experience: evento reuniu líderes da moda para discutir o futuro do setor. (LA MODA/Divulgação)
EXAME Solutions
Publicado em 10 de março de 2026 às 11h22.
Última atualização em 10 de março de 2026 às 11h22.
Quatro décadas após nascer no interior de Santa Catarina como uma pequena confecção familiar, o Grupo La Moda chega a 2026 consolidado como um dos protagonistas da moda feminina no Brasil. Para celebrar a data, a companhia organizou um dos maiores encontros do setor na América Latina, o La Moda Experience, evento de três dias que reuniu empresários, lojistas e influenciadores para conversas sobre o futuro da indústria da moda no país.
Ao todo, mais de 1.200 clientes e parceiros conferiram a programação, que combinou desfiles, palestras, premiações e experiências imersivas. Nomes como Silvia Braz, Ana Paula Siebert, Caito Maia, Virginia Fonseca e Sabrina Sato impulsionaram debates sobre as transformações que estão redesenhando o setor — desde mudanças no comportamento das novas gerações até o impacto da tecnologia na forma como marcas e consumidores se relacionam.
“O La Moda Experience nasceu como um palco para aproximar clientes, compartilhar conhecimento e provocar reflexões sobre o futuro da moda”, explica Hugo Olivo, CEO do Grupo La Moda.
Fundada em 1986, em Nova Veneza (SC), pelo casal Arcílio e Vera Olivo, a companhia teve como primeiro empreendimento o La Moda Bambini, voltado para a moda infantil. Duas décadas depois, a empresa apostou em uma diversificação de estratégias com o lançamento da marca Lança Perfume, que reposicionou o negócio no segmento de moda feminina adulta e abriu caminho para uma expansão nacional.
A partir desse movimento, a companhia passou a desenvolver um portfólio de marcas autorais, além de investir em uma estratégia de branding baseada em estilo de vida e conexão emocional com o consumidor.
A proposta deu certo. Hoje, com sede em Criciúma (SC), a La Moda se posiciona como um ecossistema que vai além da confecção. A empresa reúne criação, produção, varejo, tecnologia e relacionamento com clientes em um modelo de negócios que busca integrar indústria e varejo de forma mais próxima — estratégia que tem impulsionado sua presença nacional e internacional.
O portfólio atual da companhia reflete diferentes perfis de consumidoras. A Lança Perfume permanece como a principal marca do grupo, conhecida por sua estética ousada e feminina. Já a My Favorite aposta em uma linguagem mais jovem e digital, enquanto a LP Easy explora o lifestyle contemporâneo e o universo athleisure. Mais recentemente, a empresa anunciou a marca BO, criada pela diretora criativa e sócia Bruna Olivo, posicionada no segmento super premium e focada em design autoral.
De acordo com a companhia, a La Moda produz mais de 4 milhões de peças por ano, atendendo cerca de 3 mil lojistas multimarcas por todo o país.
A gestão da empresa permanece nas mãos da família fundadora. Atualmente, o grupo é liderado por Hugo Olivo, CEO, enquanto suas irmãs, Bruna e Bianca, atuam nas áreas criativas das marcas. Para a companhia, a presença da nova geração na liderança é considerada um dos fatores que ajudaram a atualizar a estratégia de mercado diante das transformações do setor.
Ao longo dos anos, por exemplo, a companhia tem ampliado sua presença no digital, além de investir no conceito de omnicanalidade, fortalecendo o relacionamento com lojistas parceiros, que continuam sendo uma base importante de distribuição para as marcas.
A La Moda também tem reforçado sua aposta em inovação e novas tecnologias. Nesse contexto, um dos destaques é o AI Shopping, iniciativa que utiliza inteligência artificial para criar jornadas de compra personalizadas. A proposta, segundo a empresa, é que consumidores recebam sugestões de combinações de peças com base em preferências de estilo, biotipo e ocasiões de uso, ampliando a experiência digital de compra.
O movimento reflete uma nova visão de mercado que coloca as marcas de moda como plataformas de experiência e relacionamento com o cliente.
“Nosso desafio é continuar evoluindo para que a moda siga cumprindo seu papel mais poderoso: levar emoção para a vida das pessoas”, finaliza o CEO.