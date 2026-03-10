A estratégia de inovação por trás dos 40 anos da La Moda

Quatro décadas após nascer no interior de Santa Catarina como uma pequena confecção familiar, o Grupo La Moda chega a 2026 consolidado como um dos protagonistas da moda feminina no Brasil. Para celebrar a data, a companhia organizou um dos maiores encontros do setor na América Latina, o La Moda Experience, evento de três dias que reuniu empresários, lojistas e influenciadores para conversas sobre o futuro da indústria da moda no país.

Ao todo, mais de 1.200 clientes e parceiros conferiram a programação, que combinou desfiles, palestras, premiações e experiências imersivas. Nomes como Silvia Braz, Ana Paula Siebert, Caito Maia, Virginia Fonseca e Sabrina Sato impulsionaram debates sobre as transformações que estão redesenhando o setor — desde mudanças no comportamento das novas gerações até o impacto da tecnologia na forma como marcas e consumidores se relacionam.

“O La Moda Experience nasceu como um palco para aproximar clientes, compartilhar conhecimento e provocar reflexões sobre o futuro da moda”, explica Hugo Olivo, CEO do Grupo La Moda.

Visão de crescimento

Fundada em 1986, em Nova Veneza (SC), pelo casal Arcílio e Vera Olivo, a companhia teve como primeiro empreendimento o La Moda Bambini, voltado para a moda infantil. Duas décadas depois, a empresa apostou em uma diversificação de estratégias com o lançamento da marca Lança Perfume, que reposicionou o negócio no segmento de moda feminina adulta e abriu caminho para uma expansão nacional.

A partir desse movimento, a companhia passou a desenvolver um portfólio de marcas autorais, além de investir em uma estratégia de branding baseada em estilo de vida e conexão emocional com o consumidor.

A proposta deu certo. Hoje, com sede em Criciúma (SC), a La Moda se posiciona como um ecossistema que vai além da confecção. A empresa reúne criação, produção, varejo, tecnologia e relacionamento com clientes em um modelo de negócios que busca integrar indústria e varejo de forma mais próxima — estratégia que tem impulsionado sua presença nacional e internacional.

O portfólio atual da companhia reflete diferentes perfis de consumidoras. A Lança Perfume permanece como a principal marca do grupo, conhecida por sua estética ousada e feminina. Já a My Favorite aposta em uma linguagem mais jovem e digital, enquanto a LP Easy explora o lifestyle contemporâneo e o universo athleisure. Mais recentemente, a empresa anunciou a marca BO, criada pela diretora criativa e sócia Bruna Olivo, posicionada no segmento super premium e focada em design autoral.

De acordo com a companhia, a La Moda produz mais de 4 milhões de peças por ano, atendendo cerca de 3 mil lojistas multimarcas por todo o país.

Tradição e inovação lado a lado

A gestão da empresa permanece nas mãos da família fundadora. Atualmente, o grupo é liderado por Hugo Olivo, CEO, enquanto suas irmãs, Bruna e Bianca, atuam nas áreas criativas das marcas. Para a companhia, a presença da nova geração na liderança é considerada um dos fatores que ajudaram a atualizar a estratégia de mercado diante das transformações do setor.

Ao longo dos anos, por exemplo, a companhia tem ampliado sua presença no digital, além de investir no conceito de omnicanalidade, fortalecendo o relacionamento com lojistas parceiros, que continuam sendo uma base importante de distribuição para as marcas.

A La Moda também tem reforçado sua aposta em inovação e novas tecnologias. Nesse contexto, um dos destaques é o AI Shopping, iniciativa que utiliza inteligência artificial para criar jornadas de compra personalizadas. A proposta, segundo a empresa, é que consumidores recebam sugestões de combinações de peças com base em preferências de estilo, biotipo e ocasiões de uso, ampliando a experiência digital de compra.

O movimento reflete uma nova visão de mercado que coloca as marcas de moda como plataformas de experiência e relacionamento com o cliente.

“Nosso desafio é continuar evoluindo para que a moda siga cumprindo seu papel mais poderoso: levar emoção para a vida das pessoas”, finaliza o CEO.