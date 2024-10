Esse produtor português sabe exatamente qual o vinho preferido dos brasileiros

Embora o Brasil ainda não esteja entre os maiores consumidores de vinho do mundo, com uma média de 2,7 litros per capita, bem abaixo dos 30 litros de alguns países europeus e dos 20 litros da Argentina, o consumidor brasileiro é a "bola da vez". Enquanto diversos mercados registram queda no consumo, o Brasil é o único entre os 20 maiores consumidores globais a ter aumentado o consumo desde 2017.

Esse movimento despertou a atenção de várias vinícolas ao redor do mundo, especialmente as portuguesas. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o principal mercado para os vinhos de Portugal — sem incluir os vinhos do Porto.

Um dos produtores que acompanha de perto essa evolução é a Quinta do Vallado, vinícola com mais de 300 anos localizada no coração do Douro. João Álvares Ribeiro, diretor de marketing da vinícola, destaca que o paladar do brasileiro é bastante similar ao dos consumidores europeus, o que explica o sucesso dos vinhos portugueses no país. "O consumidor brasileiro tende a preferir rótulos com uma predominância um pouco maior de frutas", afirma.

Outra tendência que Ribeiro percebe no Brasil é o crescimento do consumo de vinhos brancos e rosés, tanto em volume quanto em valor. De 2022 para 2023, a Quinta do Vallado registrou um aumento de 16% nas vendas de vinhos brancos ao Brasil e impressionantes 109% nos rosés, enquanto os tintos cresceram 3%.

"A qualidade dos vinhos brancos que chegavam ao Brasil era muito inferior no passado. Hoje, todos os nossos brancos de destaque estão disponíveis no mercado brasileiro, e isso faz uma grande diferença. O consumidor nota essa evolução, especialmente os que buscam harmonizações gastronômicas", explica Ribeiro.

João Álvares Ribeiro: diretor de marketing da Quinta do Vallado. (Divulgação/Divulgação)

Vinhos portugueses com a Grand Cru

Com o objetivo de ampliar o portfólio de vinhos portugueses no Brasil, a Grand Cru, do grupo Víssimo, firmou uma parceria com a Quinta do Vallado para comercializar três rótulos criados especialmente para o mercado brasileiro: um tinto, um branco e um rosé.

Segundo Ribeiro, esses vinhos foram desenvolvidos com foco no paladar local, oferecendo uma oportunidade aos consumidores de experimentar a qualidade da vinícola a um preço acessível. Todos os rótulos estão disponíveis por R$174,90 nas lojas físicas e no e-commerce da Grand Cru.

“A linha Lote de Família expressa de forma única a criatividade do enólogo na criação dos blends, resultando em vinhos frutados, frescos, complexos e com um final longo”, afirma Vinicius Santiago, head sommelier da Grand Cru.

Quinta do Vallado Lote de Família Branco DOC 2023 : elaborado com uvas Rabigato, Códega, Viosinho, Gouveio e Arinto, o vinho tem aroma floral e notas cítricas. No paladar, oferece mineralidade, frescor e um sabor equilibrado, ideal para harmonizar com aves grelhadas, peixes assados e queijo emmental.

: elaborado com uvas Rabigato, Códega, Viosinho, Gouveio e Arinto, o vinho tem aroma floral e notas cítricas. No paladar, oferece mineralidade, frescor e um sabor equilibrado, ideal para harmonizar com aves grelhadas, peixes assados e queijo emmental. Quinta do Vallado Lote de Família Rosé DOC 2023 : para harmonizar com salmão grelhado, lombo suíno assado e queijo gruyère. Apresenta sabor de frutos vermelhos e um final fresco, com aromas florais e de frutos silvestres.

: para harmonizar com salmão grelhado, lombo suíno assado e queijo gruyère. Apresenta sabor de frutos vermelhos e um final fresco, com aromas florais e de frutos silvestres. Quinta do Vallado Lote de Família Tinto DOC 2023: com notas de frutos vermelhos maduros e toques florais, o vinho tem taninos suaves e um final persistente, harmonizando bem com carnes vermelhas grelhadas, legumes recheados e charcutaria.