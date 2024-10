Jerez: as mudanças e desafios do vinho fortificado espanhol para se adaptar ao mundo atual

Poucas regiões vitivinícolas no mundo têm uma história tão rica e fascinante quanto Jerez (Denominação de Origem Jerez), região essa situada na ensolarada Andaluzia e formada pelas cidades de Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda e El Puerto de Santa María, no sul da Espanha.

Conhecida por seus vinhos fortificados, Jerez atravessa séculos de tradição, sobrevivendo a tempos de glória e desafios. A cidade de Jerez de la Frontera é o epicentro cultural, histórico e enológico da região de Jerez, onde a produção de vinhos data da época romana e foi profundamente influenciada pela ocupação moura e pela posterior reconquista cristã. Não por acaso, seus vinhos são disputados mundialmente pela singularidade e complexidade que apresentam.

Os vinhos produzidos em Jerez também são conhecidos como Xerez (em português) ou Sherry (em inglês). Os estilos produzidos em Jerez são únicos. Entre os mais celebrados, destacam-se o Fino, o Amontillado e o Pedro Ximénez (PX). O Fino é conhecido por sua leveza e frescor, com notas salinas que refletem a proximidade com o mar. Já o Amontillado, um Fino que evolui ao perder a camada protetora de leveduras (véu ou flor), combina frescor com oxidação, ganhando aromas mais ricos e complexos. O PX, por sua vez, é o vinho doce e intenso produzido a partir de uvas Pedro Ximénez secas ao sol, com notas de figo, mel e especiarias.

Mergulho no Jerez

Recentemente, tive a oportunidade de mergulhar ainda mais no universo dos vinhos produzidos em Jerez ao participar do exclusivo curso de educador homologado pelo Conselho Regulador de Jerez, o qual tem por objetivo aprofundar o conhecimento técnico sobre a região e capacitar seus alunos a contribuírem com a disseminação da cultura e particularidades da região de Jerez ao redor do mundo (no meu caso aqui no Brasil), algo que considero único para um educador e comunicador de vinhos.

Contudo, apesar da tradição e da qualidade inquestionáveis, os vinhos fortificados enfrentam desafios no mercado moderno, especialmente devido ao seu teor alcoólico mais elevado. Essa característica, muitas vezes incompreendida por consumidores que preferem vinhos mais leves, resultou em uma busca por alternativas.

É aqui que entram os vinhos de Pasto, uma nova tendência em Jerez. Produzidos sem a adição de álcool ao processo, o que é comum nos vinhos de Jerez, esses vinhos destacam o terroir da região de maneira mais sutil, e vinícolas renomadas como Niepoort e Muchada Leclapart têm se dedicado a essa inovação. Com essa abordagem, eles estão recuperando antigas tradições de cultivo e produção, adaptando-as ao gosto contemporâneo.

A Sherry Week (que acontece de 04 a 10 de Novembro) é uma excelente oportunidade para mergulhar no universo dos vinhos de Jerez. Realizada anualmente e com eventos ao redor do mundo, inclusive no Brasil, essa celebração global reúne amantes do vinho para degustações, harmonizações e masterclasses dedicadas aos vinhos da região. É uma chance única de experimentar as diversas expressões de Jerez e entender mais profundamente a cultura que sustenta essa tradição milenar. Aqui no Brasil, diversos bares e restaurantes participam com eventos especiais, oferecendo aos brasileiros uma verdadeira imersão no mundo fascinante dos vinhos de Jerez.