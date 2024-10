Vinhos que estarão em breve no mercado, lançados na maior feira da América Latina em SP

Terminou na última quinta-feira, 3, a ProWine, a maior feira de vinhos e destilados da América Latina. O evento é voltado apenas para o trade, ou seja, para mercados, empórios, restaurantes e toda a cadeia de suprimento da bebida de Baco antes de chegar ao consumidor final.

Por ser o principal ponto de encontro do vinho, com mais de 15.000 pessoas circulando pelo espaço, vinícolas e importadores escolheram a ProWine para lançar seus principais rótulos. Ao todo, estiveram presentes 1.402 marcas de 34 países diferentes.

"O tamanho da ProWine é reflexo de uma indústria que está em crescimento. A feira consolida o mercado, é o ponto de encontro das empresas, e vemos um setor que está maduro e que continua aumentando", avalia Malu Sevieri, diretora da feira.

Entre os lançamentos, estavam espumantes, a estreia de uma nova vinícola, e até vinho sem álcool. Confira alguns dos destaques que estarão nas gôndolas de supermercados, empórios e nas cartas de restaurantes nos próximos meses:

Moët Hennessy

A Moët Hennessy, divisão de vinhos e destilados do Grupo LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton - participou pela primeira vez da ProWine São Paulo. A maison de luxo está presente em poucas feiras do tipo no mundo e escolheu o evento na capital paulista para mostrar seus principais rótulos de espumantes, champanhes, vinhos e destilados. Entre os lançamentos, apresentou o icônico Extremo Malbec 2021 da vinícola Terrazas de Los Andes.

Miolo

O grupo apresentou na ProWine o Miolo Single Vineyard Gewurztraminer. Foram anos de testes, investimentos e um olhar atento para o mercado, explica Adriano Miolo, diretor-superintendente da marca. As uvas para a elaboração do vinho vêm do Vinhedo Pedregal das Abelhas, em Santana do Livramento, na Campanha Central. Do micro lote de apenas 6,51 hectares, nasceram 13.659 garrafas. A novidade vem na versão meio seco, celebrando a chegada da primavera.

Cantu

A Cantu Grupo Wine aproveitou a feira para apresentar sua mais recente iniciativa: o lançamento da vinícola Entre Dois Mundos, em parceria com o Grupo Miolo. Com operações na Bahia e no Rio Grande do Sul, a vinícola produz atualmente duas linhas autorais: Maraví, espumantes feitos no Vale do São Francisco, e Kaipú, vinhos com origem na Campanha Gaúcha. Mais de 233 mil garrafas de Kaipú e 200 mil de Maraví já estão sendo distribuídas por todo o país. A linha Maraví é a grande aposta da empresa para as festas de fim de ano, com a recente alta de consumo de espumantes. Os rótulos oferecem alta qualidade com preços a partir de R$ 45.

Cooperativa Vinícola Aurora

A marca lançou a versão rosé do espumante Aurora Extra Brut Denominação de Origem (D.O.) Altos de Pinto Bandeira. Outros destaques foram dois novos rótulos da linha Varietal, os brancos Viognier e Malvasia Aromática. A cooperativa também apresentou duas opções de bebidas não alcoólicas, feitas à base de uvas viníferas: Aurora Zero Álcool Cabernet Sauvignon/Merlot e Aurora Zero Álcool Riesling Itálico.

Nova

A Nova Aliança Vinícola Cooperativa apresentou ao mercado sua mais nova marca, a Nova, focada em vinhos premium. Sob a Nova estão as linhas Estilo Diamond, Santa Colina, Wave, Aliança e Cerro da Cruz. Heleno Facchin, CEO da marca, explica que a novidade faz parte de uma grande transformação que se espalha pelos cooperados, funcionários e direção, transitando entre o vinhedo, o produtor, o cliente, o valor da história e a qualidade dos produtos.

Outros lançamentos