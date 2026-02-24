Treino em casa: as 5 melhores bicicletas ergométricas para se exercitar

Cuidar da saúde é uma das metas mais populares para 2026: pelo menos 83% dos brasileiros querem se exercitar neste ano, segundo a pesquisa Predictions for 2026, divulgada pela Ipsos.

No entanto, manter-se ativo nem sempre é tão simples quanto elaborar uma nova meta. Falta de tempo, jornada de trabalho e deslocamentos longos, por exemplo, são alguns dos fatores que podem tornar a prática e a constância nos exercícios mais desafiadora.

Quando o treino é em casa, porém, é mais fácil encaixar a atividade na rotina. Nesse contexto, as bicicletas ergométricas entram como uma opção prática para quem quer manter o cardio em dia, com a vantagem de se exercitar quando for mais conveniente, sem depender de deslocamentos ou virar refém de condições climáticas.

Com a variedade de modelos no mercado, é importante avaliar qual bicicleta ergométrica faz mais sentido para cada perfil de uso. Para facilitar a escolha, reunimos cinco opções que se destacam em 2026, com base em diferentes critérios de uso e no ranking do site Promobit.

Para iniciantes: Dream Fitness EX450

A Dream Fitness EX450 é a principal indicação para quem está começando a treinar em casa. O modelo utiliza sistema de resistência mecânico por atrito e roda de inércia de 3 kg, suficiente para sessões leves de condicionamento cardiovascular. O painel LCD exibe tempo, distância e calorias, o que atende ao acompanhamento básico de desempenho.

Com ajustes de altura no selim e no guidão, a bicicleta se adapta a usuários de diferentes estaturas, incluindo pessoas de até 1,95 m e 100 kg. O porte compacto facilita o uso em ambientes pequenos e o transporte dentro de casa, o que torna o modelo uma opção funcional para quem inicia a rotina de exercícios sem investir em equipamentos mais complexos.

Mais silenciosa: Podiumfit S200

A Podiumfit S200 tem o funcionamento mais silencioso, devido ao sistema de transmissão por correia, que reduz ruído e vibração durante o uso. A roda de inércia de 6 kg garante pedalada contínua e atende tanto iniciantes quanto usuários em fase intermediária.

O equipamento conta com ajustes no selim e no guidão, para adequação da postura, além de monitor LCD que informa tempo, velocidade, distância e calorias. O perfil silencioso é recomendado para quem mora em apartamento ou treina em horários em que o barulho pode atrapalhar.

Melhor custo-benefício: Acte Sports E16

A Acte Sports E16 é apontada como melhor custo-benefício. O modelo conta com sistema de resistência mecânico por correia e roda de inércia de 8 kg, voltada para treinos de intensidade leve a moderada, com progressão gradual de carga para quem está se adaptando.

A E16 oferece ajustes de altura e distância do banco, mas é projetada para usuários de até 80 kg e estatura entre 1,45 m e 1,80 m. O monitor LCD mostra tempo, distância, velocidade e calorias.

Para spinning no geral: Kikos Max-KS5

A Kikos Max-KS5 lidera o recorte de melhor opção geral para spinning, com resistência magnética ajustável e roda de inércia de 10 kg — um equipamento pensado para treinos regulares de intensidade básica e intermediária. O sistema magnético permite variação mais precisa da carga e ajuda a suavizar a pedalada.

O modelo suporta até 110 kg e foi projetado para estaturas médias, com selim e guidão ajustáveis para adequação da postura. O visor LCD exibe tempo, distância, velocidade, calorias e frequência cardíaca quando utilizado com sensor compatível.

Modelo horizontal: Movement H2

A Movement H2 é a principal representante entre os modelos horizontais avaliados no ranking do Promobit, indicada para menor impacto articular ou maior conforto durante o exercício, o que favorece perfis como idosos ou pessoas em reabilitação funcional.

Além da posição reclinada, que reduz a pressão sobre joelhos, quadril e lombar, o equipamento tem um sistema de resistência magnética com oito níveis de carga. O assento anatômico com encosto amplia o conforto em treinos prolongados, enquanto o monitor LCD apresenta tempo, distância, calorias e batimentos cardíacos.