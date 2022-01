Espanha e Argentina vencem facilmente na Copa ATP

Espanha e Argentina venceram suas partidas da Copa ATP com facilidade no retorno do tênis profissional masculino para a temporada de 2022 no lucrativo torneio por equipes, neste sábado, no Parque Olímpico de Sydney.

Os espanhóis Roberto Bautista Agut e Pablo Carreño Busta fizeram esquecer a ausência de Rafael Nadal com vitórias sobre os chilenos Cristian Garín e Alejandro Tabilo.

Carreño Busta teve que superar um 0-3 em ambos os sets, e novamente um 1-3 no 'tiebreak', antes de bater o canhoto Tabilo por 6-4 e 7-6 (4) na primeira partida do ano na Ken Rosewall Arena.

Bautista Agut superou Garín, número 17 do mundo, por 6-0 e 6-3 para dar aos espanhóis uma vantagem inatingível no Grupo A, antes de Alejandro Davidovich Fokina e Pedro Martínez vencerem Marcelo Tomás Barrios Vera e Tabilo por 7-6 (3), 4-6 e 10-7.

Já Federico Delbonis superou Aleksandre Metreveli por 6-1 e 6-2 no Sydney Super Dome, dando à Argentina vantagem de 1 a 0 na eliminatória do Grupo D contra a Geórgia. Depois, Diego Schwartzman derrotou Nikoloz Basilashvili, e então Máximo González e Andrés Molteni bateram Zura Tkemaladze e Saba Purtseladze nas duplas, novamente por 6-1 e 6-2, completando o 3 a 0.

Na sessão da tarde, a Grécia caiu por 2 a 1 diante da Polônia, depois que Stefanos Tsitsipas, número quatro do mundo, desistiu de sua partida de simples contra Hubert Hurkacz devido a uma dor no cotovelo direito.

Tsitsipas, no entanto, voltou para a partida de duplas, se juntando a Pervolarakis e vencendo por 6-4, 5-7 e 10-8 sobre Hurkacz e Jan Zielinski.

Na outra partida do Grupo A, Filip Krajinovic e Nikola Cacic ajudaram a Sérvia --que não contará com o número um do mundo, Novak Djokovic-- na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, após derrotarem Casper Ruud e Viktor Durasovic por 7-6 (3) e 6-3 na partida de duplas.