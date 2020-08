Episódio especial de Friends é adiado pela segunda vez

Ainda não será dessa vez que os fãs da série Friends poderão matar a saudade. O episódio especial com os seis amigos — Monica, Rachell, Phoebe, Ross, Chandler e Joey — foi adiado pela segunda vez em função da pandemia. A estreia, inicialmente, estava prevista para maio.

Friends é considerada uma das comédias mais influentes de todos os tempos. O show teve 10 temporadas, transmitidas entre 1994 e 2005. O primeiro episódio foi ao ar em 22 de setembro de 1994.

O enredo trazia uma premissa simples: seis amigos jovens enfrentando o início da vida adulta em Nova York. A série, que completou 25 anos em 2019, se tornou uma das mais populares da história da televisão.

A HBO confirmou a produção do episódio especial em fevereiro, pouco antes da pandemia do coronavírus obrigar a paralisação da maioria das séries e filmes em andamento. Ao anunciar o adiamento, a empresa estimou que as filmagens poderiam ser iniciadas em agosto ou setembro.

No episódio, estão previstas as participações de todos os astros da série: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. O especial será exibido na HBO Max, serviço de streaming da HBO, que disputa o público com a Netflix, a Disney + e a Amazon prime. Além do episódio de reunião, a HBO Max também disponibilizará todas as temporadas de Friends.

Ainda não há uma nova data para o início das filmagens.