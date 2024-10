Epic Universe, novo parque da Universal, será aberto em maio de 2025

Os turistas podem ir se preparando, porque os fãs de parques temáticos terão uma nova atração para visitar nos EUA.

O Epic Universe, da Universal, será inaugurado em 22 de maio de 2025, em Orlando, na Flórida.

O Epic Universe é o quarto parque temático da empresa e é o maior de todos aqueles que fazem parte de seu complexo. De acordo com a CNBC (que faz parte do conglomerado de mídia da Universal), serão 5 mundos temáticos: The Wizarding World of Harry Potter – The Ministry of Magic, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon – The Isle of Berk, Celestial Park e Dark Universe.

Anunciado pela primeira vez em 2019, o Epic Universe representa o maior investimento que a Comcast, dona da Universal, já fez em seus negócios de parques temáticos e na Flórida em geral, disse o CEO Brian Roberts na época.

A construção foi interrompida em julho de 2020 devido à pandemia de Covid-19, mas as obras foram retomadas em março de 2021.

Hotel com 500 quartos

O Epic Universe será "ancorado" em torno do Universal Helios Grand Hotel, do Loews Hotels, uma propriedade com 500 quartos que terá uma entrada dedicada ao parque para os hóspedes do hotel.

"Este é um momento crucial para nós, e estamos entusiasmados em receber os visitantes do Epic Universe no ano que vem", disse Karen Irwin, presidente e diretora de operações do Universal Orlando Resort, em um comunicado na quinta-feira. "Com esse novo parque temático espetacular, nossos visitantes embarcarão em uma experiência de férias inesquecível com uma semana de emoções que serão nada menos que épicas."

A Universal começará a oferecer alguns ingressos e pacotes de vários dias a partir de 22 de outubro. Esta primeira fase de ingressos permitirá que os visitantes comprem ingressos de três, quatro ou cinco dias para o Universal's Orlando Resort, com ingresso de um dia para o Epic Universe.

Além disso, os portadores de passe anual terão a chance de comprar ingressos de um dia para o Epic Universe em 24 de outubro antes de eles serem colocados à venda para o público em geral. Outras opções de ingressos estarão disponíveis em outra data ainda não anunciada.