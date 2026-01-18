Qual a nota de corte para cada curso no Sisu?

O processo para conseguir uma vaga em uma universidade pública por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começa na próxima segunda-feira, 19.

Serão 274,8 mil vagas ofertadas em 7.388 cursos de 136 instituições.

A inscrição é gratuita, e o candidato poderá realizá-la no período de 19 a 23 de janeiro de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

As notas do Enem 2025, que podem ser utilizadas no processo, foram divulgadas na última sexta-feira, 16.

O Sistema considerará, a partir de 2026, o resultado das três últimas edições do Enem — 2023, 2024 e 2025.

A seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas no processo seletivo terá como referência a nota da edição do Enem que resulte na melhor média ponderada, segundo a opção de curso

Algumas instituições de ensino, como o Anglo, fazem uma média da nota de corte para cada curso dentro do Sisu. Confira, abaixo, a relação das notas do Enem para cada curso do ensino superior.

Notas de corte do Sisu por curso

Para ingressar pelo Sisu

O Anglo estabeleceu uma tabela de pontos do Enem como referência para que alunos possam se planejar parar garantir uma vaga pelo Sisu.

Segundo o Anglo, as estimativas são feitas com base nos resultados mais recentes do programa, mas ainda assim podem ariar segundo o turno, instituição, região e modalidade (se é uma vaga de ampla concorrência ou cotas).

Confira as notas de corte dos cursos: