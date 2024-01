Conheça o Universal Epic Universe, novo parque temático da Universal Orlando Resort

Em 2025, o Universal Orlando Resort irá inaugurar seu parque temático mais ambicioso até agora, o Universal Epic Universe. O novo projeto terá mais de 50 atrações, entretenimento, restaurantes e experiências de compras.

A adição do quarto parque temático ao Universal Orlando também transformará o premiado complexo em um destino ideal para uma semana inteira de férias.

Dentre as atrações do parque está o Celestial Park, anunciado como o coração do Universal Epic Universe e o primeiro mundo que os visitantes encontrarão no novo parque temático.

Celestial Park

Com jardins ondulantes, cursos d'água e trilhas para caminhadas, o Celestial Park coloca de volta o “parque” no “parque temático”, com jardins vivos, situados ao longo de águas cintilantes e cercados por uma arquitetura deslumbrante, inspirada em elementos astronômicos e mitológicos.

Neste espaço os visitantes podem relaxar enquanto apreciam as vistas e os sons ao seu redor, embarcar em um cometa cadente para uma emocionante aventura na montanha-russa, saborear uma culinária deliciosa, comprar produtos exclusivos para comemorar sua visita e muito mais.

Além disso, o Celestial Park será a porta de entrada para explorar os quatro mundos adicionais do Epic Universe, cada um inspirado em aventuras extraordinárias que vão além da imaginação dos visitantes.

Por meio de um conjunto de portais majestosos, que capturam a imaginação e a criatividade de cada mundo, os visitantes embarcarão em uma experiência transformadora ao viajar do Celestial Park para: The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic, onde os visitantes descobrirão uma era diferente do mundo mágico em uma área totalmente nova que mistura a Paris mágica dos anos 1920, dos filmes Animais Fantásticos da Warner Bros. Pictures, com o icônico Ministério da Magia britânico da franquia Harry Potter.

O Super Nintendo World, onde os visitantes vão entrar pelo famoso cano verde e descobrir uma nova maneira de jogar ao entrar no mundo de personagens queridos como Mario, Luigi, Princesa Peach e Donkey Kong.

How to Train Your Dragon - Isle of Berk, onde os visitantes poderão voar com dragões em um mundo colorido repleto de aventuras Vikings, baseadas na famosa franquia de filmes Como Treinar o Seu Dragão e o Dark Universe, onde os visitantes encontrarão tudo, desde os experimentos da Dra. Victoria Frankenstein até a paisagem sombria onde os monstros vagam em um mundo de mito e mistério.

Atrações e experiências

Visitantes também irão conhecer a Starfall Racers, uma montanha-russa de lançamento duplo que leva os visitantes a voar pelos céus, a bordo de cometas em uma corrida para ver quem é o mais rápido de todos.

Atingindo velocidades de até 100km por hora e alturas de até 40 metros ao longo de 1.524 metros de pista, a Starfall Racers será a experiência de montanha-russa mais emocionante do Epic Universe, com manobras exclusivas, como o "Celestial Spin", em que os dois veículos da montanha-russa realizam um cruzamento invertido enquanto aceleram no ar - criando uma adrenalina "de outro mundo".

O Constellation Carousel – a grande peça central do Celestial Park. Aqui, exploradores de todas as idades darão um giro fantástico a bordo de constelações que deslizam para frente, para trás - e até mesmo fazem rotações de 360 graus - pela via láctea em uma dança coreografada de música e brilho das estrelas.

Além de uma variedade de experiências gastronômicas exclusivas, desde restaurantes de serviço completo até locais de serviço rápido que oferecem algo para todos os paladares, incluindo o Atlantic - um restaurante de serviço completo de “surf and turf” (carnes e peixes) situado dentro de um aquário vitoriano com vista para o Celestial Park, e o Blue Dragon Pan-Asian Restaurant,onde os clientes fazem uma viagem gastronômica pela Ásia ao saborear pratos autênticos da culinária chinesa, japonesa e tailandesa nesse restaurante de serviço completo, decorado com dragões de neon e lanternas etéreas.

Outros locais imperdíveis no Celestial Park incluem o The Oak & Star Tavern, onde os visitantes podem degustar um saboroso churrasco, e o Pizza Moon, que servirá um menu delicioso com uma variedade de pizzas e muito mais.

Localizado dentro do Epic Universe, no final do Celestial Park, está o Universal Helios Grand Hotel, projetado para transportar os hóspedes para um mundo onde os céus e a terra se unem - com 500 quartos, vistas únicas e sua entrada exclusiva para o parque temático.

E mais - além de elevar o nível de inovação dos parques temáticos, o Epic Universe é o mais recente empreendimento da Universal Destinations & Experiences a integrar eficiência energética e práticas de construção sustentável, começando pelo projeto do novo e empolgante parque temático.