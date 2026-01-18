Padeiro morre após ficar preso em máquina de fazer pão

Foi identificado o homem que morreu em um acidente de trabalho envolvendo equipamentos de confeitaria em Miami no fim de semana. Mordehay Grunberger, de 71 anos, morreu após ficar preso em uma máquina industrial de fazer pães no South Florida Kosher Market, segundo autoridades locais.

O acidente ocorreu por volta das 4h da manhã de sexta-feira, 16, de acordo com investigadores ouvidos pela emissora Local10. Grunberger não resistiu aos ferimentos. Funcionários do mercado não comentaram o caso, de acordo com a CBS Miami. A causa exata da morte ainda não foi divulgada oficialmente.

Investigação em andamento

A polícia afirmou que não há indícios de crime e que tudo aponta para uma morte acidental. A Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos (OSHA) foi acionada e conduz uma investigação no local. Peritos e o médico‑legista permaneceram por horas no mercado, que foi isolado com fitas de segurança e recebeu forte presença policial.

Grunberger trabalhava há muitos anos como padeiro no estabelecimento e era descrito em um perfil público nas redes sociais como chef de confeitaria. A polícia de North Miami Beach informou que, até o momento, não há novas informações sobre as circunstâncias do acidente.

Homenagens à vítima

Nas redes sociais, Inna Gastman Maor, esposa da vítima, lamentou a perda do marido. “Hoje, meu amado marido Miki, a pessoa mais próxima da minha vida, meu melhor amigo e pai dos meus dois lindos filhos, faleceu tragicamente”, escreveu. Em outra mensagem, acrescentou: “Eu me perdi. Eu o amo muito. Ele é o amor da minha vida”.

Moradora de Cooper City, a cerca de 24 quilômetros do mercado, Inna publicava com frequência fotos e vídeos ao lado do marido, incluindo registros de viagens. Menos de uma semana antes do acidente, ela havia compartilhado uma montagem com imagens do casal ao som de “Enjoy Every Moment”, de Noa Belle.