Entenda a importância da água no preparo do café

Se tem uma bebida que o brasileiro ama, é o café. Afinal, estamos acostumados com o alimento desde cedo, principalmente, com o aroma inconfundível que vem da cozinha. Mas você sabia que a água utilizada no preparo do café possui um impacto significativo no sabor final da bebida?

É recomendado o uso de água mineral ou filtrada

Embora a bebida seja denominada café, 95% dela é composta por água, o que mostra a importância do elemento em seu preparo. Por esse motivo, é recomendado o uso de água mineral ou filtrada, já que são mais puras, sem a presença de impurezas.

Segundo o Coffee Excellence Center, centro de pesquisa suíço especializado em café, a qualidade da água pode, também, contribuir para extrair melhor os aromas e sabores do café. Esse processo acontece, pois os minerais presentes na água, como os íons, o cálcio e magnésio, auxiliam a acentuar o sabor de alguns componentes importantes presentes na bebida.

A temperatura também influencia no sabor do café

Outra dica importante para os coffee lovers ficarem ligados no momento do preparo é a temperatura da água. Ela influencia diretamente no sabor final da bebida. Segundo especialistas, a água pode afetar a solubilidade dos compostos do café. Ao utilizar água muito quente, é possível extrair mais compostos amargos, o que pode não acontecer quando a mesma está morna ou fria.

Para o café coado, por exemplo, o ideal é que a água esteja a uma temperatura entre 90 e 96 graus Celsius. Já para o café espresso, a temperatura deve estar entre 88 e 96 graus Celsius.

Para aqueles que não querem correr o risco de errar e desejam manter um controle maior da temperatura, é interessante utilizar um termômetro de cozinha no momento do preparo. Especialistas recomendam que o consumidor teste as diferentes temperaturas para descobrir qual delas resulta no café que mais agrada o seu paladar.

Beber água com gás antes do café ajuda a potencializar o sabor

Quem tem o costume de tomar um cafezinho em cafeterias, bares e restaurantes, já deve ter reparado que é comum servirem, juntamente com a bebida, um copo de água com gás. Durante muitos anos, acreditou-se que esse hábito ajudava a limpar as papilas gustativas, e, consequentemente, preparar o paladar para deliciar um saboroso cafezinho. Estudos mais recentes sugerem que se sirva o café sem o copinho de água, pois a concentração de minerais e de cloro e o pH da água, especialmente se for da torneira, impactam diretamente no “gosto da água” e, portanto, podem interferir no sabor do café.

Acompanhe a nossa coluna e fique sempre por dentro das novidades relacionadas ao universo do café!