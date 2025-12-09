Elettromec amplia portfólio e lança churrasqueiras premium para áreas gourmet

Em um país onde o churrasco faz parte da cultura e do dia a dia da população, é natural que a prática tenha evoluído ao longo dos anos. O hábito, que antes se resolvia com carvão e uma grelha improvisada, passou a acompanhar a sofisticação dos lares urbanos, incorporando tecnologia, design e planejamento arquitetônico à prática.

Nesse cenário de evolução do consumo e profissionalização da experiência doméstica, o Grupo Elettromec amplia sua atuação com uma nova linha de churrasqueiras a gás em aço inox, prevista para chegar ao mercado em 2026.

Com o lançamento, a Elettromec — tradicionalmente associada a eletrodomésticos de alto desempenho e estética refinada — aposta na consolidação das churrasqueiras de padrão premium como tendência de mercado.

De acordo com a empresa, a nova linha de churrasqueiras chega com versões que variam entre 55 e 75 centímetros. A ideia é oferecer aos consumidores um amplo alcance, tanto para projetos compactos quanto para grandes áreas gourmet residenciais.

Churrasco gourmet

O investimento da Elettromec no setor não acontece por acaso. Nos últimos anos, áreas gourmet deixaram de ser um luxo pontual e tornaram-se parte indispensável de projetos residenciais de médio e alto padrão. Dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC) mostram que infraestrutura sofisticada e diferenciais como áreas de lazer e de convivência influenciam diretamente o valor percebido dos imóveis.

Para acompanhar a tendência, empresas como o Grupo Elettromec são impulsionadas a desenvolver soluções mais completas e alinhadas a esse padrão arquitetônico.

Churrasqueiras a gás em aço inox: o design contemporâneo não tem apenas função estética, mas também operacional (Elettromec/Divulgação)

Do ponto de vista construtivo, o uso integral de aço inoxidável chama atenção por dois motivos centrais: longevidade e eficiência térmica. Em um mercado onde a corrosão e a perda de desempenho ainda são reclamações frequentes, a escolha do material atende a uma demanda objetiva de consumidores mais exigentes, habituados a comparar durabilidade como critério de compra.

Segundo a Elettromec, outro aspecto relevante está no desenho dos equipamentos. O design contemporâneo não tem apenas função estética, mas também operacional. Linhas robustas aliadas a soluções ergonômicas — como a tampa com abertura de 105° e o sistema de mola para abertura assistida — indicam uma preocupação com o uso frequente e prolongado, algo comum em residências que recebem convidados com regularidade.

A incorporação de recursos tecnológicos reforça a aproximação com o universo profissional. Elementos como espeto rotisserie com giro automático e queimador infravermelho traseiro sugerem uma tentativa clara de replicar, no ambiente doméstico, técnicas mais refinadas de preparo, tradicionalmente associadas a cozinhas comerciais e restaurantes especializados.

Profissionalização do churrasco

A nova linha de churrasqueiras de padrão premium da Elettromec também acompanha uma mudança cultural. O churrasqueiro amador dá lugar a um consumidor interessado em controle de temperatura, padronização de resultados e versatilidade de preparo. Iluminação interna em LED e manípulos retroiluminados, por exemplo, não são apenas itens de conveniência, mas instrumentos que ampliam precisão e segurança durante o uso noturno.

A variedade de configurações — com modelos que chegam a oferecer até seis queimadores em aço inox — também revela uma leitura estratégica do mercado. Em vez de um produto único, a Elettromec opta por uma linha modular, capaz de atender desde apartamentos com varandas gourmet até casas com áreas externas amplas e vocação para grandes encontros.

Com isso, a marca busca capturar um consumidor que, além de status e design, cobra funcionalidade e desempenho técnico. Trata-se de um público menos sensível a preço e mais atento a atributos como acabamento, integração ao mobiliário planejado e experiência de uso.