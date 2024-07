Por que Mbappé está fora das Olimpíadas de Paris?

A ausência de Kylian Mbappé nas Olimpíadas de Paris 2024 surpreendeu e decepcionou muitos fãs do futebol. O jogador de 25 anos confirmou que não participará da equipe olímpica francesa, por diversas razões, apesar de sua vontade inicial de jogar nas competições em seu país natal.

Uma das razões cruciais para a ausência de Mbappé nas Olimpíadas é sua participação na Eurocopa 2024. Mbappé jogou pela seleção francesa, que foi eliminada nas semifinais pela Espanha, perdendo por 2 a 1. A Eurocopa é um torneio altamente competitivo e exaustivo, e participar de dois torneios internacionais consecutivos pode ser fisicamente desgastante para qualquer jogador, mesmo para um atleta de elite como Mbappé.

Além disso, a final da Eurocopa ocorre apenas 10 dias antes do início das Olimpíadas, deixando pouco tempo para recuperação e preparação. A sobreposição dos torneios coloca uma pressão adicional sobre os jogadores, que precisam estar em sua melhor forma física e mental para competir em alto nível.

Real Madrid disse não

Outro fator determinante é a posição do novo clube de Mbappé, o Real Madrid. Mbappé assinou com o clube espanhol recentemente, e o Real Madrid se posicionou contra sua participação nos Jogos Olímpicos. Como o torneio de futebol das Olimpíadas não faz parte do calendário oficial da FIFA, os clubes não são obrigados a liberar seus jogadores para a competição.

Mbappé reconheceu a decisão do seu clube e compreendeu as razões por trás dela. “A posição do meu clube foi muito clara, então a partir desse momento, eu acho que já sabia que não participaria dos Jogos”, disse Mbappé aos repórteres antes da partida do Grupo D contra a Áustria na Eurocopa 2024. Ele ainda acrescentou que, como está começando uma nova fase em sua carreira com o Real Madrid, participar das Olimpíadas não seria a melhor maneira de iniciar essa nova jornada.

Mbappé demonstrou um forte compromisso com sua nova equipe, priorizando seu novo clube e a temporada que está por vir. Ele entende que participar das Olimpíadas poderia interferir na sua adaptação e preparação para os desafios que enfrentará no Real Madrid. Começar a temporada sem um período adequado de descanso e preparação poderia impactar negativamente seu desempenho e sua integração ao novo ambiente de clube.

Apesar de sua ausência, Mbappé expressou seu apoio incondicional à equipe olímpica francesa. “Vou desejar a esta equipe francesa todo o sucesso. Vou assistir a todos os jogos. Espero que eles ganhem a medalha de ouro”, afirmou Mbappé. Seu desejo de ver a França triunfar nas Olimpíadas mostra seu espírito esportivo e seu apoio aos colegas de seleção, mesmo não podendo estar presente em campo.