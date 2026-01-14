Pop

Sessão da Tarde: qual filme vai passar na Globo nesta quarta-feira

Animação, 'Os Croods 2: Uma Nova Era' mostra novos desafios enfrentados por uma família pré-histórica

Sessão da Tarde: programação terá a animação, 'Os Croods 2: Uma Nova Era', que mostra novos desafios enfrentados por uma família pré-histórica. (TV Globo/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 09h01.

Nesta quarta-feira, 14, a Sessão da Tarde da Globo exibe a animação “Os Croods 2: Uma Nova Era”, segundo a programação divulgada pelo Gshow.

Na continuação da história, a família Crood descobre um paraíso isolado que parece atender a todas as suas necessidades. O que parecia ser a solução perfeita se transforma em um novo desafio quando eles precisam conviver com outra família, que se considera mais evoluída.

O filme aposta em humor, aventura e conflitos familiares para abordar diferenças, convivência e adaptação em um mundo em constante mudança.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quarta-feira?

A exibição começa às 15h25, no horário de Brasília, pela TV Globo.

