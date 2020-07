Edição limitada de McLaren Senna é destruída em Mônaco

Uma edição limitada do Mc Laren Senna LM foi destruída em um acidente em Mônaco envolvendo o ex-piloto de Fórmula 1, Adrian Sutil. O carro, de edição especial e mais rápido do que o original, foi feito com exclusividade para clientes fieis da marca.

A Mc Laren de 800 cavalos é uma versão adaptada para ruas e estradas e seu valor é estimado em R$ 8,3 milhões, segundo noticiou o GE.

O ex-piloto profissional que concorreu entre 2006 e 2014, nunca conquistou um pódio. Internautas compararam a batida da réplica do carro de Senna em um poste com a de Sutil no circuito de Mônaco anos atrás.