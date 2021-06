Drinques para comemorar o Dia Mundial do Gim

Além dos Dia dos Namorados, hoje (12) também se comemora o Dia Mundial do Gim. Criada há mais de 10 anos, a data é comemorada globalmente no segundo sábado de junho pelos fãs da bebida.

As comemorações têm ainda mais motivos para se estenderem no Brasil, segundo a consultoria Nielsen Scantrack, o país registrou um crescimento de 87,3% em valor de vendas no varejo em 2020, em comparação ao ano anterior. O bom desempenho também é verificado no volume de vendas, com aumento de 101,5% no mesmo período.

Um dos motivos do sucesso do gim está diretamente relacionado à chegada de novos consumidores e à presença em diferentes ocasiões de consumo. Nos últimos anos, a bebida se popularizou entre os brasileiros, agradando os mais diferentes paladares com as suas inúmeras combinações.

A Diageo, por exemplo, ampliou recentemente o portfólio de Tanqueray, líder de mercado da categoria no Brasil. Em 2020, as vendas líquidas na região do Paraguai, Uruguai e Brasil (PUB) tiveram um aumento de 21%, impulsionadas principalmente pelo crescimento de dois dígitos em uísque e gim.

“Aproximamos o destilado da cultura pop, realizando ativações com influenciadores digitais, como a Manu Gavassi, que é head de conteúdo de Tanqueray, e lançando tendência de drinks em ocasiões de consumo que vão desde grandes festivais até eventos diurnos. Na pandemia, nosso time criou experiências de consumo frente à atual realidade em que vivemos, intensificando a presença da marca em milhares de pontos de venda no país”, diz Paula Lopes, head de marketing de White Spirits na Diageo.

Feito a base de álcool e zimbro, um tipo de conífera que lhe atribui um sabor próprio. Os tipos e variações de sabores dependem da presença de outros ingredientes botânicos, como ervas e especiarias.

Confira duas receitas:

London Dry & Tonic

50ml de Tanqueray London Dry

1 sachê de chá de frutas vermelhas

1 gomo de limão siciliano

1 pau de canela

Água tônica

Gelo

Modo de preparo:

Em uma taça de gim, coloque 50ml de Tanqueray London Dry e adicione o sachê de frutas vermelhas, mexa devagar com uma colher bailarina para trazer a cor e o sabor do chá e complete a taça com gelo. Depois, adicione a água tônica e mexa lentamente para misturar os sabores. Acrescente um gomo de limão siciliano e um pau de canela para aromatizar o drink. Graduação alcoólica: 5,9% em um drink de 400ml.

Negroni

30ml de Tanqueray Flor de Sevilla

30ml de Bitter

30ml de Vermute doce

Gelo

Casca de laranja

Modo de preparo:

Coloque Tanqueray Flor de Sevilla, o aperitivo italiano e o vermute em um copo baixo e adicione gelo. Misture tudo com uma colher bailarina. Torça a casca de laranja por cima do copo para aromatizar o drink e deixe-a sobre o gelo para finalizar. Graduação Alcoólica: 12,9% em um drink de 200ml.

