Consumo de uísque e gim na pandemia faz Diageo crescer no Brasil

A fabricante de bebidas alcoólicas Diageo, dona das marcas Johnnie Walker, Smirnoff, Tanqueray, Ypióca, entre outras, registrou em 2020 vendas líquidas de £6,9 bilhões, com queda de 4,5%, uma vez que o crescimento orgânico de 1,0% foi impactado pelo câmbio desfavorável. O mesmo fator afetou o lucro operacional, que chegou a £2,2 bilhões, com uma redução de 8,3%, provocada também por uma diminuição no lucro operacional orgânico.

Mas as vendas líquidas na região Paraguai, Uruguai e Brasil (PUB) tiveram um aumento de 21%, impulsionadas principalmente pelo crescimento de dois dígitos em uísque e gim. Na região, scotch expandiu suas vendas em 25%, sustentado pelo resultado de três dígitos em White Horse e pelo desempenho de Johnnie Walker por meio de Red Label, Black Label e rótulos do portfólio de luxo da marca.

O Brasil apresentou crescimento de 33%. A recuperação do consumo no mercado interno, somado à reposição dos níveis de estoque por distribuidores e varejistas, mais do que compensaram o declínio das vendas líquidas nas lojas de fronteira e no canal duty free. O gim continuou com um resultado positivo de dois dígitos com Tanqueray e de três dígitos com Gordon’s.

“O resultado no Brasil foi sustentado especialmente pela categoria de scotch com o protagonismo de Johnnie Walker, que vive o marco histórico de seus 200 anos. Nosso time criou novas experiências de consumo frente à nova realidade que vivemos, intensificou a presença da marca em milhares de pontos de venda no país e apresentou soluções em parceria com as principais varejistas”, afirma Gregorio Gutiérrez, presidente da Diageo para Paraguai, Uruguai e Brasil.

Apoio a retomada de bares e restaurantes

A Diageo continua promovendo seu programa global de apoio a bares e restaurantes. O Movimento Pró-Bar está destinando US$ 100 milhões em auxílios para a recuperação destes estabelecimentos em cidades ao redor do mundo e no Brasil em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza. “Por meio deste fundo global, estamos doando no país R$ 15 milhões em equipamentos para a implantação de protocolos de higiene e distanciamento social, que deve beneficiar 1800 estabelecimentos”, diz Gutiérrez.

As casas que aderirem ao Movimento Pró-Bar se tornam embaixadoras do Manifesto #BarResponsável e assumem compromissos de colocar em prática protocolos de higiene e distanciamento social, de promover a responsabilidade e a moderação no consumo de bebidas alcoólicas, incentivar a diversidade e a inclusão e combater o assédio dentro de seus ambientes.

A iniciativa tem o apoio da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) e conta ainda com o engajamento de indústrias, entidades governamentais, associações de classe e representantes da sociedade civil. “O momento exige que todos atuem como agentes da transformação para ajudar a sociedade a superar os imensos desafios pelos quais passamos em todo mundo”, completa.

Em meio a pandemia, a Diageo Brasil, por meio do Instituto Diageo, também estreou sua edição online do Programa Learning For Life, que capacita jovens de baixa renda para atuação como bartender e já formou mais de 21 mil pessoas desde o ano 2000. De julho a dezembro, 241 alunos de todo o país foram habilitados. Outras iniciativas de responsabilidade social também foram realizadas, como a que sensibiliza menores de idade sobre o não consumo de bebidas alcoólicas.