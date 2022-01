Na praia ou na piscina: 6 drinques descomplicados para testar neste verão

A estação que é a alma do Brasil deu as caras. Para enfrentar os dias quentes do verão 2022, refrescar o corpo e a alma se torna essencial. Vale tudo: um banho frio de chuveiro, um mergulho no mar ou na piscina, e, obviamente, os bons e velhos coquetéis de verão. Nessa temporada, o gim, a tônica e as frutas cítricas devem ganhar destaque em diferentes combinações. Com a ajuda de especialistas, a EXAME selecionou 6 receitas criativas, descomplicadas e refrescantes para você testar em casa. Confira:

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

Villa Massa & Tônica

-

De aroma refrescante e perfume sutil, Villa Massa limoncello é a bebida perfeita para apreciar extremamente gelada ou acompanhada de gelo e água tônica em uma combinação que exalta refrescância e sabores aromáticos de ervas, flores e limões sicilianos. A receita é simples e o resultado é surpreendente.

- 50ml de Villa Massa limoncello

- 150ml de água tônica

- Quatro folhas de manjericão

- Gelo

Modo de preparo: Coloque bastante gelo em uma taça grande, adicione Villa Massa limoncello e complete com água tônica. Amasse quatro folhas de manjericão com a palma da mão e misture no coquetel.

Fireball Dragonade

-

Refrescante ao mesmo tempo que encorpado, a combinação que leva licor de whisky com canela Fireball, suco de limão taiti e refrigerante de limão parece cair como uma luva se pensar em uma bebida que mistura sabores cítricos com o doce da canela no paladar.

- 50ml de Fireball

- 20ml de suco de limão taiti

- Refrigerante de limão para completar

- Garnish: meia rodela de limão siciliano

Modo de preparo: Em um copo alto coloque bastante gelo, adicione Fireball, suco de limão taiti e complete com refrigerante de limão. Sirva com meia rodela de limão siciliano para decorar.

Gim Tônica Spritz

-

Além do match perfeito entre gim, gelo e tônica, a receita do bartender Alexandre Machado, responsável pela carta do Santo Grão também leva Aperol e espuma de gengibre na finalização.

- 50ml de Gim Bombay

- 250ml de água tônica

- 30ml de Aperol

- Gelo

Modo de preparo: Em uma taça para gim, coloque gelo, misture todos os ingredientes e complete com espuma de gengibre. Decore com uma laranja desidratada e um ramo de manjericão. *Por Alexandre Machado, bartender do Santo Grão.

Lilac Gim

-

-Na receita disponível na carta do Santo Grão, o bartender Alexandre Machado ensina como fazer a própria infusão de gim: coloque 900ml de Gim Atlantis para 3g da flor Clítorea Ternatea, misture os ingredientes em uma jarra de vidro e mexa de três em três minutos até completar vinte minutos.

*É possível encontrar xarope de Clitórea Ternatea pronto para drinks na internet

- 50ml de infusão Lilac

- 250ml de água tônica

- 200ml de gelo

- Uma flor comestível como decoração

Modo de preparo: Em uma taça de gim, inclua o gim infusionado com gelo e a flor Clítorea Ternatea. Adicione água tônica para mudança de cor. *Por Alexandre Machado, bartender do Santo Grão.

Fizzy Peachtree

-

Outro da lista dos drinks de baixa caloria, o Fizzy Peachtree traz a marcante combinação de licor de pessêgo Peachtree com suco de limão e água com gás.

- 50ml de Peachtree

- 10ml de suco de limão

- Complete com água com gás

Modo de preparo: Em uma taça grande adicione gelo, Peachtree, suco de limão, água com gás e misture bem.

Kraken Cola

-

A combinação centenária que leva rum e refrigerante de cola caiu no gosto de diferentes gerações em várias partes do mundo. Os motivos para isso são vários, mas talvez a facilidade de acesso aos ingredientes e o teor alcóolico elevado, com cerca de 70%, sejam os principais.

- 50ml de The Kraken Black Spiced Rum

- 90ml de refrigerante de cola

- Gelo

- Rodela de limão para limão para finalizar

Modo de preparo: Em copo alto adicione gelo, rum Kraken e complete com refrigerante de cola. Finalize com uma rodela de limão.