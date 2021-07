Documentário de Ítalo Ferreira e mais 4 filmes para cair no mundo do surfe

Nas águas da não tão famosa praia de Tsurigasaki, no Japão, Ítalo Ferreira sagrou-se campeão na estreia da modalidade nos Jogos Olímpicos. Para entender melhor o esporte, selecionamos cinco filmes e documentários sobre o surfe mundial. Dentre as produções nacionais estão o documentário The Curious Tales of Italo Ferreira, sobre a trajetória do campeão mundial, e Amazon High Tide, produção da Red Bull sobre o surfe de água doce, a pororoca.

The Curious Tales of Italo Ferreira (Em Breve)

Primeiro campeão olímpico na história do surfe, em breve, a história do surfista será contada através de um documentário gravado pela Billabong. Com imagens de quando ainda era garoto, as gravações trazem ainda relatos dos pais e amigos do surfista que o acompanham por diversas viagens - para surfar, é claro.

Onda de 100 Pés (2021)

Depois de descobrir as monstruosas ondas da Nazaré, o surfista profissional Garrett McNamara se propõe a surfar uma onda de 100 pés. Na série documental de três episódios da HBO, McNamara se une ao até então desconhecido vilarejo de Nazaré, e à prefeitura local, para lançar as ondas da cidade como um dos principais pontos de surfe no mundo.

View From A Blue Moon (2015)

Neste documentário rodado em 4K, a dupla de surfistas John Florence e Blake Vincent Kueny viaja pelo mundo em busca de ondas perfeitas capturados por ângulos inovadores. Em três anos de filmagem, Florence pega desde as sonhadas ondas de Pipeline, no Havaí, às inexploradas na África.

Amazon High Tide (2017)

Com a construção de uma hidrelétrica, o rio Araguari foi desviado e a pororoca que ocorria no Amapá sumiu, acabando com o surfe local. Neste filme da Red Bull TV, o surfista de ondas grandes Ramón Navarro atravessou a selva amazônica para encontrar uma onda secreta e surfável: a pororoca.

The Endless Summer (1966)

Considerado um dos documentários mais importantes da história do surfe, como o título traz, os surfistas Mike Hynson e Robert August viajam o mundo em busca de diferentes pontos de ondas, em um “verão sem fim”. Entre os destinos estão Austrália, Nova Zelândia, Taiti, Havaí, Senegal, Gana, Nigéria e África do Sul.

