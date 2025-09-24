Doce tendência: drinques substituem sobremesas em bares e restaurantes; saiba onde provar

Restaurante Leila: Quase um Drink, Quase uma Sobremesa (R$ 48), que combina sorbet de creme de papaya, licor de cassis e licor de jabuticaba artesanal (GUI GALEMBECK/Divulgação)
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 07h21.
A distância entre a confeitaria e a coquetelaria nunca esteve tão próxima. Um dos movimentos no cenário gastronômico internacional em 2025 são as sobremesas alcoólicas — apontadas pelo relatório Alcohol-Inspired Sweet Delights, da Innova Market Insights, como uma das grandes tendências do ano. Segundo o estudo, 43% dos consumidores buscam experiências gastronômicas criativas, e a união entre taças e colheres parece ter encontrado o seu momento.
Nas redes sociais, usuários compartilham receitas como versões de martini com Ferrero Rocher, Chocolate de Dubai, torta de cereja e sobremesa tailandesa mango sticky rice. Muito além de estética, trata-se de um movimento que convida à experimentação cultural e sensorial, ressignificando o ritual de beber e adoçar o paladar.
Em São Paulo, bares já se apropriaram da ideia e destacam os dessert cocktails nos cardápios. “Quando se fala de drinque de sobremesa, a primeira coisa que as pessoas pensam é um coquetel extremamente doce. Mas é um conceito errado. A tendência é que o coquetel tenha a percepção da sobremesa, suas características, mas sem ser melado ou açucarado”, explica Alê D’Agostino, mixologista do Guilhotina Bar.
Guilhotina Bar
A nova carta de coquetéis assinada pelo mixologista Alê D’Agostino possui uma receita representante na categoria drinques de sobremesa. O Pop Nour leva vodca com fast washing de pipoca de cinema, vermute dry, jerez fino, xarope de pipoca Mais Pura, orange bitter e água Perrier (R$ 62).
Oculto
Escondido em uma casa pitoresca na Vila Madalena, o Oculto entrou na moda dos coquetéis de sobremesa. Gabriela Fernandes, bartender à frente da criação da nova carta, desenvolveu uma série de coquetéis de sobremesa. Entre eles, o aveludado e aromático Churros (R$ 49), que mistura Tequila Branca, Jerez Oloroso, Brandy Alexandrion 7 e milk punch ao doce de leite. Também se destaca o Cheesecake Morango (R$ 49), refrescante e de acidez sutil, que combina Gin Classic com morango, aperitivo dry, licor Shanky’s, xarope simples, fake lime e espuma de cream cheese.
Exímia
Inspirado no famoso doce Quebra-Queixo (R$ 49), comum em diversas regiões do Brasil e feito de rapadura e cocada, o drinque de mesmo nome chega ao cardápio pelas mãos de Márcio Silva. A bebida é feita com rum, vinho Chardonnay, licor Ballena coco, quebra-queixo e limão.
Les Deux Magots
A carta de drinques autorais tem opções que celebram ícones franceses, da cultura à gastronomia. Exemplo do Creme Brulee Martini (Absolut, Baileys 43, creme brulee, vermute dry e espuma caramelo salgado, por R$ 41).
Song Qi
O chefe de bar Ricardo Takahashi usou como referência um sabor da infância para criar o famoso picolé Melona em versão etílica: Five Stars (R$ 39), feito com gim, melão cantaloupe, limão.
Beefbar
Quem nunca comeu um chocolatinho após a refeição? Aqui o doce aparece em uma releitura do drinque italiano. O chefe de bar Ricardo Takahashi apresenta o Choco Negroni (R$39), feito com gim, campari, carpano clássico e cacau.
Locale
Com unidades no Itaim Bibi, Shopping JK e Pinheiros, a carta de drinques elaborada por Márcio Silva oferece um coquetel de nome “Cannolo (R$ 56)”, preparado com Bourbon Whisky Maker’s Mark filtrado em casca de cannoli e doce de leite, mix de vermutes, amêndoas, cítricos e bitters. A bebida foi inspirada no tradicional cannoli, famoso doce italiano que consiste em uma massa doce frita, em formato de tubo, recheada com diversos sabores.
Amargot
A carta de drinques elaborada por Thiago Machado oferece um coquetel de nome “Tiramisu (R$ 48)”. Inspirado na sobremesa italiana, a bebida é feita com Jack Daniel's Old N7, banana, licor Royal Charlotte, caramelo salgado e café espresso.
Leila
Instalado em um casarão nos Jardins, o bar do Leila apresenta coquetéis autorais da premiada mixologista argentina Chula Barmaid, que desenvolveu a carta após um estudo minucioso. Entre as criações, chama a atenção o Quase um Drink, Quase uma Sobremesa (R$ 48), que combina sorbet de creme de papaya, licor de cassis e licor de jabuticaba artesanal. De perfil adocicado, é a pedida ideal para brindar ao final da refeição.
Pé de Manga
O bar e restaurante situado em uma praça da Vila Madalena tem novidades assinadas pela chefe de bar Karina Ioshy. Inspirada tanto na fusão de coquetelaria e gastronomia, como na atmosfera do lugar, Karina elaborou nove coquetéis. Entre eles o Do Solo, feito com Tequila branca, Cold Brew, licor Tia Maria, Biscoite de Avelã com Nutella (R$ 48).
