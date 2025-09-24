Bairro paulistano é eleito o terceiro mais descolado do mundo em ranking internacional; saiba mais

Todos os anos, a revista Time Out busca os destinos mais interessantes do mundo, seja para morar ou viajar. Gastronomia, passeios culturais e a comunidade são alguns dos atrativos que aumentam a pontuação destes lugares. A maior cidade da América Latina, São Paulo, não poderia ficar de fora da lista, e atingiu a 3ª posição entre os “39 bairros mais legais do mundo”.

O destaque ficou para a Barra Funda. Localizado na região central da cidade, o bairro conta um pouco da história industrial da cidade, com diversos galpões que hoje dão lugar a cafés, restaurantes, bares, galerias de arte e baladas.

"É um local imperdível para amantes da arte (a respeitada galeria Mendes Wood está aqui), compras únicas (não perca a charmosa loja Amarello), vida noturna animada e culinária contemporânea – recomendo o Sururu, Caracol e Komah, todos com cardápios excelentes. Durante o dia, cafés descolados como o Ronin se misturam com os locais conversando nas suas portas. À noite, DJs, exposições e festas dominam", afirma o site.

Komah: um dos melhores restaurantes asiáticos do país (Komah/Divulgação)

Outros destaques da publicação são o Elevado Costa e Silva, mais conhecido como Minhocão, onde é possível fazer uma caminhada ou passeio de bicicleta, o restaurante A Baianeira, comandado pela chef Manu Ferraz, o restaurante Mescla e o bar Água e Biscoito.

Além de São Paulo, o Rio de Janeiro também está na lista, na 29ª colocação. O guia indica um rotieiro de um dia com café da manhã na padaria The Slow Bakery, exposições de arte contemporânea nas galerias Athena e Cavalo. "Para o almoço, vá ao Sult para uma comida reconfortante de inspiração ítalo-brasileira, e depois faça uma pausa para um espresso no Chora no meio da tarde. Quando a noite cair, reserve uma mesa (ou o calçadão) no Botica, Tero ou Chanchada, três bares que mantêm a música, as bebidas e as boas vibrações rolando até tarde."

Já a primeira colocação ficou para o bairro Jimbōchō, em Tóquio, Japão. Segundo o guia, "o bairro é um paraíso para bibliófilos que desfruta de uma existência privilegiada, a apenas uma curta caminhada dos poderosos distritos financeiros da cidade. É lar de cerca de 130 livrarias de segunda mão, a maioria delas situadas em prédios de uso misto baixos e um pouco antiquados, que compartilham espaço com cafeterias tradicionais e casas de curry."

A recomendação é visitar o bairro no final de outubro, quando acontece o festival anual de livros usados.

Os 39 bairros mais descolados do mundo