Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Bairro paulistano é eleito o terceiro mais descolado do mundo em ranking internacional; saiba mais

A maior cidade da América Latina, São Paulo, não poderia ficar de fora da lista, e atingiu a 3ª posição entre os “39 bairros mais legais do mundo”

Barra Funda: restaurante A Baianeira, comandado pela chef Manu Ferraz está em um dos bairros mais descolados do mundo, segundo guia internacional (Divulgação/Divulgação)

Barra Funda: restaurante A Baianeira, comandado pela chef Manu Ferraz está em um dos bairros mais descolados do mundo, segundo guia internacional (Divulgação/Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 11h01.

Tudo sobreTurismo
Saiba mais

Todos os anos, a revista Time Out busca os destinos mais interessantes do mundo, seja para morar ou viajar. Gastronomia, passeios culturais e a comunidade são alguns dos atrativos que aumentam a pontuação destes lugares. A maior cidade da América Latina, São Paulo, não poderia ficar de fora da lista, e atingiu a 3ª posição entre os “39 bairros mais legais do mundo”. 

O destaque ficou para a Barra Funda. Localizado na região central da cidade, o bairro conta um pouco da história industrial da cidade, com diversos galpões que hoje dão lugar a cafés, restaurantes, bares, galerias de arte e baladas. 

"É um local imperdível para amantes da arte (a respeitada galeria Mendes Wood está aqui), compras únicas (não perca a charmosa loja Amarello), vida noturna animada e culinária contemporânea – recomendo o Sururu, Caracol e Komah, todos com cardápios excelentes. Durante o dia, cafés descolados como o Ronin se misturam com os locais conversando nas suas portas. À noite, DJs, exposições e festas dominam", afirma o site.

Komah

Komah: um dos melhores restaurantes asiáticos do país (Komah/Divulgação)

Outros destaques da publicação são o Elevado Costa e Silva, mais conhecido como Minhocão, onde é possível fazer uma caminhada ou passeio de bicicleta, o restaurante A Baianeira, comandado pela chef Manu Ferraz, o restaurante Mescla e o bar Água e Biscoito.

Além de São Paulo, o Rio de Janeiro também está na lista, na 29ª colocação. O guia indica um rotieiro de um dia com café da manhã na padaria The Slow Bakery, exposições de arte contemporânea nas galerias Athena e Cavalo. "Para o almoço, vá ao Sult para uma comida reconfortante de inspiração ítalo-brasileira, e depois faça uma pausa para um espresso no Chora no meio da tarde. Quando a noite cair, reserve uma mesa (ou o calçadão) no Botica, Tero ou Chanchada, três bares que mantêm a música, as bebidas e as boas vibrações rolando até tarde."

Já a primeira colocação ficou para o bairro Jimbōchō, em Tóquio, Japão. Segundo o guia, "o bairro é um paraíso para bibliófilos que desfruta de uma existência privilegiada, a apenas uma curta caminhada dos poderosos distritos financeiros da cidade. É lar de cerca de 130 livrarias de segunda mão, a maioria delas situadas em prédios de uso misto baixos e um pouco antiquados, que compartilham espaço com cafeterias tradicionais e casas de curry."

A recomendação é visitar o bairro no final de outubro, quando acontece o festival anual de livros usados.

Os 39 bairros mais descolados do mundo

  1. Jimbōchō, Tóquio, Japão
  2. Borgerhout, Antuérpia, Bélgica
  3. Barra Funda, São Paulo, Brasil
  4. Camberwell, Londres, Reino Unido
  5. Avondale, Chicago, EUA
  6. Mullae-dong, Seul, Coreia do Sul
  7. Ménilmontant, Paris, França
  8. Nakatsu, Osaka, Japão
  9. Vallila, Helsinque, Finlândia
  10. Labone, Acra, Gana
  11. Nguyen Thai Binh, Ho Chi Minh, Vietnã
  12. Anjos, Lisboa, Portugal
  13. Digbeth, Birmingham, Reino Unido
  14. Red Hook, Nova York, EUA
  15. Perpetuo Socorro, Medellín, Colômbia
  16. Burwood, Sydney, Austrália
  17. Linden, Johannesburgo, África do Sul
  18. Former French Concession, Xangai, China
  19. Quartieri Spagnoli, Nápoles, Itália
  20. Bencoolen, Singapura
  21. Endoume, Marselha, França
  22. Plateau-Mont-Royal, Montreal, Canadá
  23. The Liberties, Dublin, Irlanda
  24. North Melbourne, Melbourne, Austrália
  25. Portales, Cidade do México, México
  26. Davenport, Toronto, Canadá
  27. Little River, Miami, EUA
  28. Kemang, Jacarta, Indonésia
  29. Botafogo, Rio de Janeiro, Brasil
  30. Sheung Wan, Hong Kong, China
  31. Barranco, Lima, Peru
  32. Mont Kiara, Kuala Lumpur, Malásia
  33. Clarksville, Austin, EUA
  34. Margit-negyed, Budapeste, Hungria
  35. Glen Park, São Francisco, EUA
  36. MiZa, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos
  37. Villa Devoto, Buenos Aires, Argentina
  38. Mehrauli, Nova Délhi, Índia
  39. Poblacion, Metro Manila, Filipinas
Acompanhe tudo sobre:GastronomiaSão Paulo capitalRestaurantesChefsArteBaresTurismo

Mais de Casual

Por que a Technos é a marca de relojoaria nacional mais sustentável

Cineasta morto em queda de avião no Pantanal dirigiu filme sobre acidente aéreo da Chapecoense

Quem é Kongjian Yu, arquiteto mundialmente renomado, morto em queda de avião no Pantanal

Doce tendência: drinques substituem sobremesas em bares e restaurantes; saiba onde provar

Mais na Exame

Mundo

Ataque a tiros em escritório de imigração no Texas deixa feridos; atirador morre

Carreira

Cursos que mudam destinos: a aposta do Na Prática para jovens que não querem esperar

Mercados

Dólar sobe, se afasta das mínimas e retoma patamar de R$ 5,30

Brasil

Previsão do tempo: São Paulo deve ter dia frio com temperaturas de até 17°C nesta quarta, 24