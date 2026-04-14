Pizzaria em São Paulo é eleita por guia italiano a melhor da América Latina

O guia italiano 50 Top Pizza divulgou nesta terça‑feira o ranking das 50 melhores pizzarias da América Latina. A Leggera, de São Paulo, comandada pelo chef André Guidon, foi eleita a melhor da região. A cerimônia de premiação aconteceu no Istituto Italiano di Cultura, no Rio de Janeiro.

O Brasil foi o país com maior número de pizzarias no ranking, somando 22 estabelecimentos. Na segunda colocação ficou a Allería, do Chile. O terceiro lugar foi dividido entre a paulistana QT Pizza Bar e a colombiana Pizzardi Artigianale.

Ainda entre as dez primeiras aparecem outras duas casas brasileiras: a A Pizza da Mooca, em 7º lugar, e a Unica Pizzeria, na 8ª posição.

Ranking com brasileiros

O ranking seguiu com novo empate na 11ª colocação, entre a Bento Pizzeria, do Rio de Janeiro, e a chilena Raffaella. Em seguida, a paulistana Veridiana ficou com o 12º lugar. Também representam o Brasil na lista a Grazie (17º), de Maceió (AL), a Capricciosa (20º), do Rio de Janeiro, a Baco Pizzaria (22º), de Brasília, a Coltivi (23º), do Rio de Janeiro, e a Quintal 333 (25º), de Governador Valadares (MG).

As 15 primeiras colocadas garantem convite para disputar o ranking das melhores pizzarias do mundo, cuja cerimônia será realizada na Itália.

Criado em 2017, o 50 Top Pizza avalia critérios como qualidade da pizza — incluindo massa, molho, combinação e origem dos ingredientes —, além de serviço e recepção ao cliente. A seleção é feita por jurados anônimos, que visitam os estabelecimentos e pagam a própria conta.

Top 10 da América Latina – 50 Top Pizza

Leggera (São Paulo, Brasil) Allería (Chile) QT Pizza Bar (São Paulo, Brasil) e Pizzardi Artigianale (Colômbia) Ti Amo (Argentina) La Clásica (El Salvador) Flama (Peru) A Pizza da Mooca (São Paulo, Brasil) Unica Pizzeria (São Paulo, Brasil) Portarossa (Venezuela) L’Incanto (Punta del Este, Uruguai)

A menor (e melhor) pizzaria do Itaim Bibi, em São Paulo

São apenas 17 lugares, distribuídos em quatro mesas na sala de um acanhado sobrado. O forno de pedras fica lá também. O preparo das massas é feito no balcão, à vista de todos. A proposta é essa mesma: uma casa onde os clientes são recebidos como visitas.

Por fora nem parece uma pizzaria, não fosse pelo letreiro com o nome, Tica Pizzaria, e por algumas motos de entrega estacionadas na frente. Mas sim, aquela aconchegante casa no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, abriga uma pizzaria. E de excelente qualidade.

As pizzas são individuais, em estilo napolitano, de massa leve, aerada e tostada nas beiradas. Custam em média 70 reais cada. Os recheios são abundantes, mas não excessivos. Todos os queijos, azeites, embutidos e tomates vêm de pequenos produtores artesanais.