Do delivery ao salão: como o iFood quer ocupar mesas vazias em restaurantes

O iFood decidiu olhar para além da porta dos restaurantes. A empresa anunciou nesta quarta-feira, 29, o "iFood para Comer Fora", produto que busca transformar o consumo presencial em uma nova frente de negócios, conectando a força digital do aplicativo com o movimento físico dos salões.

A iniciativa foi apresentada durante o iFood Move+, evento interno da companhia, e começa a operar em caráter piloto em Campinas e Curitiba. A proposta é usar os dados e o tráfego do aplicativo para direcionar consumidores a restaurantes físicos, oferecendo benefícios como descontos, cashback e reserva de mesas.

"O iFood está se preparando para avançar em uma nova frente de negócios, que conecta o digital ao salão dos restaurantes", afirma Juliana Yamada, vice-presidente de Novos Negócios do iFood.

Para o consumidor, a mecânica funciona diretamente no aplicativo. Uma nova seção aparece na tela inicial com restaurantes participantes e promoções disponíveis. Ao chegar ao estabelecimento, o cliente faz um check-in que desbloqueia as vantagens e, ao final, pode deixar uma avaliação da experiência presencial. É uma lógica conhecida de outros setores, como o varejo físico com cupons digitais, aplicada agora à alimentação fora de casa.

Para os donos de restaurantes, o produto entrega inteligência de dados e fluxo de clientes. O sistema permite identificar quem frequenta o salão, mapear o histórico de consumo e criar campanhas de marketing segmentadas dentro do Portal do Parceiro iFood. A ideia é reduzir a ociosidade em horários de baixo movimento e aumentar a fidelização.

O movimento vem acompanhado de uma aquisição estratégica, a Get In, startup brasileira focada em reservas e gestão de filas para restaurantes. A plataforma organiza a chegada de clientes, gerencia mesas e estima tempo de espera em tempo real. Com o aporte do iFood, a expectativa é escalar a solução para um número muito maior de estabelecimentos no país.

Os números internos da empresa revelam que menos de 45% dos restaurantes brasileiros oferecem reserva de mesa, e apenas cerca de 5 mil utilizam algum aplicativo dedicado para isso.

"Com o tráfego e a inteligência do iFood, podemos ajudar a ampliar o hábito de reservar mesas em restaurantes no Brasil. Isso tem potencial para melhorar a experiência do consumidor e dar ao restaurante mais previsibilidade de demanda, melhor ocupação e mais eficiência no salão", completa Yamada.

A aposta faz sentido dentro da estratégia mais ampla da empresa. No delivery, o iFood já opera com produtos como o Hits, voltado a preços acessíveis, e o Turbo, de entrega expressa.

O "Comer Fora" estende essa lógica de criar demanda adicional, agora para o espaço físico. O objetivo é aumentar as ocasiões de consumo para os parceiros, algo que vai além do pedido pelo celular.