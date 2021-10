Do clássico ao moderno: três estilos de poltronas para casa

A decoração contemporânea se vale de vários estilos artísticos diferentes para conseguir criar os ambientes mais versáteis, que atendam o gosto do maior número de clientes.

Ela resgata o que de melhor foi desenvolvido no passado; o que de mais tecnológico há no presente; e também está atenta às tendências que devem vir no futuro. E isso pode ser percebido em peças simples utilizadas no dia a dia, como cadeiras e poltronas.

Estilo Clássico

O estilo clássico de decoração é um dos estilos de maior beleza e elegância. Ele é inspirado em períodos históricos anteriores, como os tempos do Império Brasileiro; mesmo assim, pode ser lembrado em propostas de arquitetura de interiores contemporânea.

Em se tratando de peças mobiliárias, veremos, nesses cenários, a utilização de elementos de design mais robusto, com acabamentos de alta qualidade e materiais requintados.

Um dos primeiros estilos antigos que podemos citar, ainda muito influente no design de poltronas aqui no Brasil, é o estilo D. João VI. Ele remete àquele tempo em que a Família Real portuguesa chegou ao nosso país.

Modelos de poltronas clássicas. Modelos de poltronas clássicas.

Os móveis desse período apresentavam linhas retas, cores de madeira escura, pernas em anéis arredondados, diversas aplicações ornamentais e uma espécie de “coroa cabeça-de-cravo”.

Outros dois estilos imperiais marcantes no design de mobiliário é o estilo D. Pedro I e D. Pedro II.

As poltronas desenhadas com inspiração ao primeiro estilo são inspiradas, sobretudo, na cadeira Pernambucana, com traços de característica lembrando o clássico francês. Ou seja, braços com “volutas” para dentro; linhas curvas; as pernas mais abertas para fora, bem torneadas; encosto curvo; e revestimento nobre.

Já o segundo estilo do imperador citado inspira poltronas com encosto ainda mais ovalado, com uma moldura de madeira ao redor do tecido, e estampas florais.

A decoração clássica requer ambientes amplos e altos, por incluir grandes móveis e peças decorativas vistosas e ornamentadas, mas é possível adaptá-la para pequenos ambiente.

Estilo Vintage

A virada do século XIX para o século XX levou a chegada de um novo período para as artes. Esse era o tempo de vanguarda do modernismo, que também inspira o desenvolvimento do design até os dias de hoje.

Os produtos recuperados em casas de antiguidades são classificados como vintage. Já aqueles são novos, mas lembrando a produção do passado, são classificados como retrô.

“O estilo moderno (ou modernista) refere-se a uma tendência única (...). No interior do estilo moderno, funcionalidade é um princípio primordial e praticamente não há espaço para acessórios decorativos em excesso (...)”, segundo a revista Westwing.

Modelos de poltronas vintage. Modelos de poltronas vintage.

O estilo art nouveau, surgido em países como Bélgica e França, foi importado para o nosso país durante a Primeira Guerra Mundial. Uma poltrona nesse estilo deve apresentar formas bem arredondadas, lembrando o corpo feminino; e muitos adornos - lembrando formas da natureza, como folhas e flores -, o que pode tornar o seu visual um pouco mais pesado.

Depois do nouveau, nós temos o estilo decó. Esse, sim, é um dos mais lembrados nas propostas de decoração contemporâneas.

Artigos para casa, como poltronas, apresentam materiais moldáveis; design simples e versátil; estampas geométricas - lembrando a arte egípcia ou asteca, por exemplo -; e ângulos arredondados. Uma das maiores inspirações para a criação de tais peças são os projetos de automobilismo.

Estilo Moderno

A modernidade representa grandes mudanças para o mundo das artes. A proposta agora é abalar as estruturas do pensamento. “O que combina com a vida atual? O velho ou o novo?”.

Na verdade, aprendemos com a contemporaneidade que todos os estilos podem ser bem representados numa decoração quando há coerência e planejamento. E que, inclusive, esse mix pode deixar os cenários mais interessantes.

Modelos de poltronas modernas. Modelos de poltronas modernas.

As poltronas que representam esse movimento combinam muitas vezes detalhes vistos só em elementos artesanais com soluções resultantes dessa industrialização acelerada.

Mas o conceito de simplicidade proposto lá no início do século passado ainda está muito presente. Leva-se em conta muito mais o conforto - a forma segue a função. Suas proporções são equilibradas, estruturas de apoio tubulares, tons sóbrios, tecidos lisos, e padrões abstratos.

Qual desses estilos combina mais com você? Escolha o seu e ache a poltrona perfeita para cada ambiente de sua casa.

Essas dicas de decoração clássica foram criadas pela equipe Viva Decora.