Djokovic vence semifinal do Aberto dos EUA e se aproxima do Grand Slam

O número 1 do mundo, Novak Djokovic, está a uma vitória de um dos maiores feitos esportivos. O Grand Slam - conquistar todos os quatro principais títulos na mesma temporada - segue em jogo após o sérvio vencer na sexta-feira o alemão Alexander Zverev por 4/6, 6/2, 6/4, 4/6 e 6/2 na semifinal do Aberto dos EUA.

Djokovic ficou a uma partida de alcançar o recorde de 21 títulos de Grand Slam do tênis masculino e vingou a sua derrota para Zverev na Olimpíada de Tóquio diante de uma torcida barulhenta no estádio Arthur Ashe.

Atualmente empatado no recorde de títulos de Grand Slam com Roger Federer e Rafael Nadal, com 20 para cada, Djokovic também superará os rivais, com os quais compõe o “Big Three” do tênis, em títulos de Grand Slam se vencer no domingo.

Federer e Nadal não disputaram o último Grand Slam do ano por causa de lesões.

“Falta apenas um jogo. Vamos com tudo, vamos com tudo. Vamos nessa”, disse Djokovic.

“Colocarei meu coração e minha alma e meu corpo e minha cabeça nesse jogo. Tratarei a próxima partida como se fosse a última da minha carreira.”

Ele enfrentará o russo Daniil Medvedev na final de domingo, após o número 2 do mundo despachar o canadense Felix Auger-Aliassime, 21 anos, na semifinal.