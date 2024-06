Dia do Orgulho: os 10 melhores filmes com temática LGBT para assistir em 2024

Experienciar os detalhes e dificuldades que pessoas da comunidade LGBTQIA+ passam todos os dias tem sido uma vivência mais explícita de uns anos para cá. Desde os anos 2010, a temática entrou no cinema com roteiros mais robustos, se afastando dos clichês dramáticos para se aproximar de enredos mais alegres e factíveis, nas quais ser pertencente da sigla não é o total foco da história, mas parte dela.

Se na década de 1990 os personagens homossexuais tinham finais trágicos, hoje, eles terminam a história casados, namorando, em sintonia com amigos e familiares. Não que o processo todo seja simples, há, eventualmente, roteiros mais tristes e emocionantes, que abordam temas delicados como a solidão e a violência. Mas a cada ano que passa, os filmes tomam um cuidado especial para que a conexão com o público seja mais alinhada com a realidade.

Neste 28 de julho, Dia Internacional do Orgulho LGBT, a EXAME POP separou a lista dos 10 melhores filmes sobre a temática para assistir em 2024. Aqueles que podem até ter um final triste, mas que não ditam que ser da comunidade significa viver em uma constante sentença. Veja abaixo:

Os 10 melhores filmes LGBT para assistir em 2024

Love Lies Bleeding: O Amor Sangra (2024)

Sinopse: Lou trabalha em uma academia e se apaixona por Jackie, uma ambiciosa fisiculturista que está indo para Las Vegas para perseguir seu sonho. O amor delas logo leva à violência quando elas são puxadas para dentro da teia da família criminosa de Lou.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV+ (aluguel)

Vermelho, Branco e Sangue Azul (2023)

Sinopse: Alex, o filho da presidenta dos Estados Unidos, se envolve em uma confusão com o príncipe britânico Henry, o que gera uma crise internacional de imagem. Os dois são grandes rivais, mas fingem que são amigos pelo bem de seus países. Porém, essa relação fria começa a derreter e dá lugar a um sentimento intenso e novo para os dois.

Onde assistir: Prime Video

Close (2022)

Sinopse: Léo e Remi são dois melhores amigos de 13 anos cujo vínculo aparentemente inquebrável é repentinamente e tragicamente rompido.

Onde assistir: Netflix, Prime Video, Apple TV

Tangerina (2015)

Sinopse: Após descobrir que foi traída por seu namorado e cafetão enquanto estava na prisão, uma prostituta e sua melhor amiga saem em busca do traidor e sua nova amante para se vingar.

Onde assistir: Prime Video

Under the Christmas Tree (2021)

Sinopse: Enquanto busca a árvore perfeita para a celebração do feriado do governador, Charlie (Tattiawna Jones) acaba no quintal de Alma (Elise Bauman). As coisas começaram um pouco geladas, mas à medida que o Natal se aproxima, as duas mulheres começam a se apaixonar.

Onde assistir: Prime Video

Todos Nós Desconhecidos (2023)

Sinopse: Uma noite em seu prédio quase vazio em Londres, Adam tem um encontro casual com seu misterioso vizinho Harry, o que acaba abalando o ritmo de sua vida cotidiana.

Onde assistir: Disney+

Carol (2015)

Sinopse: Therese Belivet tem um emprego entediante em uma loja de departamentos. Um dia, ela conhece Carol, uma elegante e misteriosa cliente. Rapidamente, as duas mulheres desenvolvem um vínculo amoroso que terá consequências sérias.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV

Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016)

Sinopse: Black trilha uma jornada de autoconhecimento enquanto tenta escapar do caminho fácil da criminalidade e do mundo das drogas de Miami. Encontrando amor em locais surpreendentes, ele sonha com um futuro maravilhoso.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV

Me Chame Pelo Seu Nome (2017)

Sinopse: O jovem Elio está enfrentando outro verão preguiçoso na casa de seus pais na bela e lânguida paisagem italiana. Mas tudo muda com a chegada de Oliver, um acadêmico que veio ajudar a pesquisa de seu pai.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV

Brenda Lee e o Palácio das Princesas (2022)

Sinopse: Filmagem de um musical do teatro, o filme conta a história da travesti Caetana, também conhecida como Brenda Lee, que se tornou um marco na luta por direitos LGBTQIA+. Chamada de “anjo da guarda das travestis”, a ativista fundou a primeira casa de apoio para pessoas com HIV/Aids, do Brasil. Ela tem uma pensão para travestis que, em sua maioria, vivem da prostituição. Apesar da realidade de violência em que vivem, dentro da casa as travestis são acolhidas por Brenda, que lhes ensina a querer mais da vida.

Onde assistir: YouTube (completo)