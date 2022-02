Dicas de compras: 7 itens coringas em lojas de decoração

Confira quais são os itens que não podem faltar na sua lista de compras em lojas de decoração. O texto a seguir foca naquelas peças que podem ajudar a preencher, dar mais cor e brilho, além de personalidade e estilo aos ambientes da sua casa.

Cadeiras e poltronas

Cadeiras e poltronas são peças consideradas coringas para a decoração. Por isso, precisam estar no topo desta lista de opções de compras. Elas são multifuncionais, podem completar conjuntos de salas, quartos, varandas e outros ambientes.

Podem ser utilizadas para dar aquele toque de cor, estampa, textura e estilo aos cenários. Também ajudam a fechar desenhos de layout, preencher áreas vazias e criar cantinhos funcionais, como de leitura.

Mesinhas auxiliares

Como o próprio nome diz, as mesas auxiliares são aquelas mesinhas que possuem formas, tamanhos e tonalidades neutras, pouco impactantes. Contudo, acabam sendo um grande diferencial na maior parte das decorações, servindo de apoio a diversos móveis e a inúmeras atividades realizadas dentro de casa. Assim, podem ser excelentes coadjuvantes em decorações.

Elas podem ser usadas como mesas laterais para sofás; substitutas de mesas de cabeceira e mesas de centro; e acompanhamento de poltronas, base para abajur, em cantinhos de leitura.

Tapetes

Outro tipo de peça muito encontrada em lojas de decoração e que merece estar nesta lista são os tapetes - de todas as cores, tamanhos e alturas de fibras. Assim como as poltronas, podem unir ou separar setores de planta, guiar circulações, unir conjuntos de peças e acrescentar cor, textura e até movimento aos cenários. Além do mais, podem proteger os pisos no inverno e melhorar a acústica local.

Luminárias

Sim, um primeiro item de tamanho menor bastante encontrado em lojas de decoração são as luminárias - sobretudo, abajures e pendentes. Geralmente, hastes de lâmpadas, lâmpadas e cúpulas são vendidas separadamente.

A ideia é que possamos combinar diferentes peças para criar alternativas originais para casa. Assim também fica muito mais fácil formar conjuntos, inclusive em valores mais em conta.

Centro de mesa

Outra coisa que não pode passar despercebida ao nosso olhar são as peças ornamentais com potencial de serem utilizadas como centros de mesa em mesa de centro e de jantar.

Abra a sua mente para as possibilidades. Muita coisa pode servir, nesse caso. Por exemplo, bandejas, travessas, bolas decorativas, vasinhos de plantas, arranjos, candelabros e velas, tigelas e mais.

Jogo americano

Lojas de decoração mais sofisticadas oferecem conjuntos inteiros de jantar, café e mais. Mas gostaríamos de lembrar que, mesmo nos estabelecimentos mais comuns, é fácil encontrar à venda diferentes jogos americanos e sousplats.

Estas peças são pequenas, ocupam menos espaços nas superfícies das mesas. Todavia, protegem até melhor que as toalhas, destacam os alimentos e colorem o cenário.

Nas lojas, você encontrará jogos americanos em tecido liso e estampado; também em plástico, com desenhos temáticos. Já os sousplats podem ser redondos ou em outros formatos, como de folhas e conchas.

Estes podem ser feitos de EVA, corda, crochê, MDF e mais. Melhor que suas cores contrastam com a mesa e pratos, mas seus traços e cores combinam com taças, centros de mesa, mesa de entrada e guardanapos.

Mantas e almofadas

Para finalizar, essas duas peças podem ser encontradas em todos os tipos de lojas de decoração, pois são básicas. Elas servem para personalização de salas, quartos e varandas. Podem ser feitas de vários materiais - como lã, crochê, tecidos variados e mais. Não podem esquentar ou esfriar demais em contato com a pele. E a melhor parte é que podem ser facilmente trocadas a cada nova estação ou ocasião.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.