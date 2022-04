Dia Mundial do Café: 4 receitas de bebidas e sobremesas com o grão

Hoje (14) é comemorado o Dia Mundial do Café. Um dos maiores produtores de café do mundo, o Brasil é responsável por um terço da produção global, e a bebida, que faz parte do dia a dia dos brasileiros, também pode ser utilizada em sobremesas.

Segundo Vannessa Magalhães Abrahao, instrutora de cursos de Confeitaria do Senac RJ, além de compor receitas, o café também é usado para realçar outros sabores, como o do chocolate, por exemplo. Muitas receitas com chocolate ou com cacau, principalmente bolos, têm a presença do café para realçar a intensidade do sabor.

“Assim como o chocolate, o café tem seu terroir, seus aromas e notas, que definem sua utilização em receitas. As notas podem ser frutadas, ácidas, florais, de caramelo, etc. A torra também interfere na sua utilização. A mais escura, por exemplo, é ideal para fazer o extrato de café, pois o sabor é mais intenso. Esse extrato é usado em caldas, massas e cremes”, diz.

Uma tendência na confeitaria é a associação com frutas e outros sabores menos usuais, sendo os cafés especiais essenciais na criação e harmonização dessas receitas. “As sobremesas com café podem ter o sabor clássico amargo valorizado ou podemos explorar as notas especiais que cada grão traz”, completa Abrahao.

Confira quatro receitas com café selecionadas por Casual EXAME.

Brownie de chocolate com cobertura de brigadeiro de café

Brownie de chocolate:

4 ovos

320g de açúcar

80g de manteiga

100g de chocolate em barra

120g de farinha de trigo

120g de chocolate em pó

Modo de preparo: Misture os ovos e o açúcar com o fouet até espumar. Derreta a manteiga com o chocolate em barra picado e, depois, incorpore-os à mistura. Adicione a farinha peneirada com chocolate em pó. Disponha a massa em uma forma retangular pequena, forrada com papel manteiga e asse a 180ºC por aproximadamente 40 minutos.

Brigadeiro de café:

395g de leite condensado

100g de creme de leite

10g de café solúvel

5g de glucose de milho

Leve todos os ingredientes ao fogo e cozinhe até o ponto de bloco (quando desce em bloco pela colher). Para decorar, utilize um saco de confeitar e o bico pétala 124 para fazer movimentos de zigue-zague.

Caso queira o sabor mais intenso de café pode adicionar um pouco mais, só cuidado para não acrescentar muito e amargar.

Capuccino do Oriente

30g de doce de leite

10ml de xarope de especiarias (chai)

30ml de espresso

100ml de leite vaporizado

1g de canela

Modo de preparo: Em uma caneca americana, espalhe o doce de leite. No fundo da caneca, coloque duas bombadas de xarope de chai (especiarias). Extraia um espresso de 30ml em uma pitcher (leiteira) pequena, e em outra pitcher (leiteira), coloque o leite e vaporize. Coloque o creme na caneca e no centro da bebida, coloque delicadamente o café. Polvilhe suavemente canela em pó.

Dica para o leite vaporizado: o leite vaporizado é um creme mais denso, mais adocicado. Um leite bem vaporizado tem um brilho que lembra o marshmallow. Ele pode ser feito em uma máquina de café expresso caseira, com um mixer ou cremeira. Tem que usar leite integral, pasteurizado de garrafa ou de caixinha, pois quanto mais gordura tiver, mais cremoso fica. Tem leite integral que chega a ter 13% de gordura. Coloque para esquentar, não pode ferver, o ponto é quando começa a fazer aquelas bolinhas do lado da leiteira (65ºC). Desligue o fogo.

No mixer bata de 10 a 20 segundos e já está pronto.

Mocha Biscuit

11g de café

45g de bolacha Oreo

100ml de leite vaporizado

20g de chantilly

10g de calda de chocolate

Modo de preparo: Em uma taça bill (taça para café ou similar) coloque 2 bolachas quebradas, adicione a calda, coloque o leite vaporizado e o espresso no centro, para que fique trifásico. Coloque um caracol de chantilly e decore com uma bolacha.

Trufa de Café

200g de chocolate meio amargo em barra

200g de chocolate meio amargo em gotas para banhar

100g de creme de leite fresco

5g de café solúvel

cacau em pó

Para a trufa: corte ou rale o chocolate meio amargo em barra e derreta em banho-maria. Ferva o creme de leite e acrescente o café. Junte ao chocolate e misture tudo até homogeneizar. Reserve até cristalizar e, em seguida, faça pequenas bolinhas.

Para banhar as trufas: derreta três quartos do chocolate em gotas até 45ºC, depois, fora do calor, adicione o restante do chocolate ao que já foi derretido e mexa constantemente até a temperatura de 32ºC. Banhe as trufas e finalize com cacau em pó.

