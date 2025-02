Dia Mundial do Bartender celebra profissionais como os artistas da mixologia

O Dia Mundial do Bartender, comemorado no dia 24 de fevereiro, é uma data dedicada a celebrar e reconhecer as competências de um profissional que é um verdadeiro artista. Responsáveis por criar experiências tão singulares e que provocam diferentes sensações nos consumidores, os bartenders são globalmente reconhecidos por suas habilidades combinadas à criatividade no preparo de drinks e coquetéis dos mais variados tipos.

Além do talento, adaptar-se a um mercado em constante transformação também faz parte das habilidades dos bartenders do mundo todo. Cada vez mais, os consumidores buscam por experiências excelentes de consumo, com a alta coquetelaria ganhando mais espaço. De acordo com um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), há 8 anos consecutivos os bares de São Paulo especializados em coquetelaria crescem 10% ao ano.

“Esses profissionais transformam cada celebração em uma experiência memorável. Com talento e criatividade, fazem do balcão um palco de expressão artística, dando vida a coquetéis que encantam e surpreendem. Graças aos bartenders, brindamos momentos únicos e inesquecíveis”, diz André Muller, vice-presidente comercial da Diageo Brasil.

Para Rachel Louise, trabalhar como bartender foi uma escolha feita há 6 anos, depois que ela se encantou com a profissão ao observá-la como cliente. “Eu era professora de Filosofia do Ensino Médio e frequentava bares que me encantavam pelo atendimento e pela parte criativa. Fui descobrindo a história dos coquetéis clássicos, o que me fez entender que as bebidas também contam uma parte da história da sociedade.

Hoje, Rachel trabalha no Tuju, conceituado restaurante da capital paulistana. “O bar se mostrou um lugar criativo e operacional, no qual posso realizar um trabalho artesanal enquanto compartilho histórias e receitas”, analisa a bartender.

Apoio aos profissionais

Líder global em bebidas alcoólicas premium, com um portfólio de marcas que incluem Johnnie Walker, Tanqueray, Smirnoff e Old Parr, a Diageo entendeu há muito tempo a importância dos bartenders dentro da sua cadeia de consumo. A companhia tem uma série de programas voltados para esses profissionais, desde a formação até premiações que reconhecem esses talentos.

Um exemplo é o Learning For Life. No Brasil desde o ano 2000, o programa global funciona como um treinamento que oferece suporte para bartenders entregarem o melhor da mixologia, alinhada às estratégias de negócio de bares e hotéis.

Com mais de 31 mil formados no país, a iniciativa destaca cursos como Formação de Bartenders e Excelência em Atendimento, realizados em parcerias com ONGs, instituições de ensino e entidades governamentais, em formatos 100% online ou híbrido.

Para a empresa, o projeto também funciona como uma alavanca para a companhia alcançar metas de ESG, incluindo aumentar a empregabilidade e melhorar os meios de subsistência ao redor do mundo. De acordo com a Diageo, 45% dos alunos formados entre 2021 e 2023 são mulheres. A meta global da companhia é capacitar 200 mil profissionais até 2030.

“Atualmente, a Diageo desempenha um papel crucial no desenvolvimento do mercado nacional de destilados e no fomento da indústria de coquetelaria, promovendo capacitação e treinamento para que os profissionais de bares, restaurantes, entre outros, possam preparar coquetéis de qualidade, elevando a experiência do consumidor. Estamos comprometidos com o desenvolvimento da indústria e da profissão de bartender por meio de diferentes projetos”, analisa o executivo.

Outra iniciativa da empresa pensada para a capacitação de profissionais é a Diageo Bar Academy (DBA), um renomado programa voltado para bares e restaurantes e que acontece em mais de 130 países. O DBA oferece cursos gratuitos por meio dos módulos Essentials e Advanced, capacitando pessoas em situação de vulnerabilidade social e conectando novos profissionais a colegas experientes.

“Na plataforma, conectamos conteúdo, informação, receitas e cursos, para que os bartenders possam aprimorar seus conhecimentos de forma integrada, em um só lugar. Inclusive, bartenders de destaque podem ainda participar do World Class, a ‘Copa do Mundo’ da mixologia”, explica Muller.

Excelência e reconhecimento

Também promovido pela Diageo, o World Class é um campeonato global que elege o melhor bartender do mundo, promovendo o reconhecimento profissional e o aperfeiçoamento da mão de obra especializada.

Mauro Melo foi um dos finalistas do World Class Brasil, ficando em segundo lugar na edição de 2023. Bartender há 11 anos, ele começou na profissão em Recife (Pernambuco) e, em pouco tempo, se apaixonou pela arte da mixologia. “Hoje, morando em São Paulo, sigo amando e estudando o ofício, passando por lugares e competições de referência”, conta.

Melo destaca que iniciativas como as da Diageo fazem a diferença para a evolução da carreira dos bartenders. “É vital para nossa carreira estar perto de uma gigante da indústria como a Diageo. Admiro muito seu olhar sobre a educação profissional e em como alavanca profissionais para o mundo”, analisa.

“Tudo isso é resultado não apenas dos nossos esforços na valorização deste mercado e dos profissionais, como também mostra a reciprocidade que os bartenders têm em receber nossas investidas para elevar seu patamar de excelência”, observa André Muller.

Manifesto

A Diageo lançou o Manifesto do Bartender, a fim de exaltar a importância desse protagonista da indústria da hospitalidade.

Confira o manifesto a seguir:

Não é só sobre

ingredientes. É sobre

quem cria novas histórias a partir deles.

E em cada combinação,

em cada detalhe,

reinventa a arte

da hospitalidade.

Conhecem sabores, traduzem desejos e transformam a

experiência em

algo extraordinário.

Hoje, reconhecemos esses artistas que fazem do balcão um palco memorável.

É o momento de erguer nossos copos para brindar quem nos conecta através

do paladar e olfato e nos faz comemorar as pequenas e grandes vitórias.

Porque celebrar é uma arte, e os bartenders são os verdadeiros artistas.

Bravo!