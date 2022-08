Dia dos Pais 2022: sete restaurantes em São Paulo para comemorar a data

O Dia dos Pais se aproxima e uma forma de comemorar esta data, seja presente, seja à distância, é através de bons pratos. Para o domingo, 14, Casual selecionou restaurantes que estão com menus especiais para a data.

Cór

Para a data, o chef Matheus Fernandes preparou um menu inédito com pratos como lula defumada à provençal (R$ 42). A lula é defumada em lenha e salteada em uma panela furada, diretamente na brasa, com tomate e alho. Chega à mesa servida com um fio de azeite.

O menu ainda inclui o dourado do mar grelhado, acompanhado de cuscuz marroquino, tucupi com caldo de mandioca brava fermentado e castanhas de caju tostadas (R$ 120). Para quem prefere as carnes, o restaurante oferece uma dry aged de 30 dias de maturação, com purê de cenoura e farofa de presunto Royale (R$ 150), 100% artesanal e produzida na própria casa. O hambúrguer 100% de wagyu, que é acompanhado de queijo do Reino, pão brioche, bacon Duroc, batata chips e aioli verde, é uma ótima pedida (R$ 85) e pode ser harmonizado com uma taça do vinho tinto Bressia (R$ 35).

Serviço: Praça São Marcos, 825, Alto de Pinheiros. (11) 3726-2908. De segunda, das 12h às 15h30. Terça a quinta, das 12h às 23h. Sexta e sábado, das 12h à 00h. Domingo, das 12h às 18h.

Amazo

Para os dias dos pais, o restaurante Amazo comandando pelo chef peruano Enrique Paredes terá três opções inéditas. Uma delas são as Ostras Chalaca — Ostras cruas no molho de pimenta ají amarillo, chalaquita de cocona e essência de do coentro (R$ 72), o Cebiche de ostras — Peixe do dia e ostras marinadas nas pimentas brasileiras, cushuro peruano e musse de batata doce laranja (R$ 75) e o Arroz com linguado (Gohan cremoso no molho de ostras e cerveja preta acompanha linguado defumado e frutos do mar (R$ 150 para compartilhar).

Serviço: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos. (11) 99560-4321. De horário de terça a sexta das 12h às 15h:30, sábado e domingo das 12h às 18h e quinta a sábado das 19h às 23h.

Modern Mamma Osteria

Os chefs Paulo Barros e Salvatore Loi do Moma terão como sugestão para o Dia dos Pais, o Porfoglio dourado recheado com bacalhau e berinjela, finalizado com azeite extra virgem (R$ 76). Os pratos estarão disponíveis nas duas unidades, tanto no almoço como no jantar.

Serviço: Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi. (11) 930838387. Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros. De Segunda a Sexta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h. Sábado das 12h às 23h e Domingo, das 12 às 21h.

Nonna Rosa

O restaurante italianíssimo que é capitaneado pelo restauranteur Marcelo Muniz terá como sugestão para o Dia dos Pais, o Fettuccine al vino e coda di bue — massa fresca aromatizada com redução de vinho tinto, servida com ragu de rabada na cerveja preta e agrião fresco (R$ 85). Além disso, o pai ganha uma taça de vinho.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 950 – Jardins - São Paulo/SP – Fone: (11) 2369-5542. De segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 00h, sábado das 12h à 00h e domingo das 12h às 17h.

Hospedaria

Como sugestão para o Dia dos Pais, o chef Fellipe Zanuto do restaurante Hospedaria terá o Assado: costelinha de porco duroc, linguiça calabresa, coxa e sobrecoxa de frango marinada e assada, maionese de batata, farofa de milho com bacon, vinagrete de feira e pão de alho. A opção pode ser consumida tanto no restaurante como via delivery.

Serviço: Rua Borges de Figueiredo, 82 – Mooca. (11) 2291-5629. De segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h, sexta a sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 17h.

Ícone Asiático

O restaurante comandado pelos chefs Alexandro Ortigoso e Roberto Satoru terá como sugestão para o Dia dos Pais, o menu omakasê com peixes especiais, porém curados apenas um dia antes da data para garantir frescor. Por R$ 210 o pai irá desfrutar de pratos que versam entre carnes, peixes, etc. “São entre 5 a 8 tipos de peixes e frutos do mar que podem variar de semana para semana: atum, linguado, tainha, salmão, carapau, buri, pargo, tilápia, polvo, entre outros", explica os sócios. Tudo a escolha dos chefs. Todo o menu é preparado às vistas do cliente e servido em um dos apenas 16 lugares que o balcão acomoda.

Serviço: Rua Fidalga, 79 – Pinheiros. (11) 2667-6217. De horário de terça a sexta das 12h às 15h, sábado das 13h às 23h e domingo das 13h às 16h.

Piccini

A chef Uélita Bertani, que comanda a cozinha do italiano Piccini Cuccina, criou um prato exclusivo para a data: o Gnocchi de Manjericão com frutos do Mar (R$ 110), que será servido apenas no domingo durante o almoço.

Serviço: Rua Vitório Fasano, 49 - Jardins. De terça a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 0h. Sexta a domingo, das 12h às 16h30.

