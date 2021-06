Dia dos Namorados, 15 restaurantes para comemorar a data

O Dia dos Namorados se aproxima e um bom jeito de celebrar a data a dois, é através de bons pratos. Seja presencialmente nos restaurantes, ou em casa, através de deliveries, selecionamos diversos menus desenvolvidos especialmente para a data. De cafés da manhã a jantares, há pratos sertanejos, como do restaurante Mocotó, comandado pelo chef Rodrigo Oliveira, menu japonês, do chef Jun Sakamoto e opções de sobremesas, para adoçar o dia.

Mocotó

Comandado pelo chef Rodrigo Oliveira, o menu de Dia dos Namorados do Mocotó oferece três opções com entrada, prato principal e sobremesa para 2 pessoas (329,90 reais ou 379,90 reais com bebida, um espumante Aurora Brut e duas taças flute ou 2 cervejas ou um Mocobreja e um Juanito e 2 copos americanos personalizados do Mocotó).

Disponíveis apenas para retirada e entrega, as opções de entrada são salada de folhas com queijo Alvorada, caju confit e vinagrete de limão e caju, ou creme de abóbora com castanha caramelada e azeite de ervas, ou tartar de carne de sol com torrada da casa. Já os principais são copa lombo, cebola pérola com purê de batata-doce roxa e farofa de pão, ou peixe com molho de moqueca, farofa de banana e mix de arroz ou cogumelos puxados com tucupi negro e alho com cebola pérola tostada, mil folhas de mandioca e vinagrete de feijões. Para sobremesa, as escolhas ficam entre pavlove de hibisco e maçã do amor, entremet de chocolate, cumaru e café, ou mousse de chocolate branco com cupuaçu e castanha-do-pará.

Pedidos podem ser feitos através do Goomer.

Casa Tucupi

Para celebrar todos os tipos de casais, a Casa Tucupi serve um menu inspirado em livros que marcaram época, criado em parceria pelos chefs Amanda Vasconcelos e Junior Gomez. Servido em quatro tempos nos dias 11 e 12 de junho, a partir das 19h, o jantar (160 a 260 reais) inicia em homenagem a Pedro Bala e Dora, do romance “Capitães da Areia”, de Jorge Amado, o couvert, composto por chips de macaxeira, pãozinho de tapioca, emulsão de tucupi e fermentados da casa. Para a entrada, Amanda relembra Capitu e Bentinho, relidos como um escondidinho cremoso de caranguejo com requeijão de queijo Canastra. Como sugestão de prato principal, Dona Flor e seus dois maridos: mini arroz caldoso no tucupi com barriga de porco assada por 12h e camarão pistola, servido com farofa de piracuí. A sobremesa fica por conta de Peri e Ceci, d’O Guarani, de José de Alencar, com uma releitura da taça da felicidade, sobremesa típica acreana, com pudim de leite, creme de cumaru e tartar de frutas com farofa de castanha.

Apenas sob reservas, pelo telefone (11) 94241-2232, e sai por 160 reais por pessoa ou 260 reais, com harmonização.

Carlota

Sugestões especiais de Carla Pernambuco, no menu batizado de Enamorados, a chef reúne diversas receitas inéditas. Abrem o menu os Bocados de Sashimi de salmão com calda de mel e pimentas (45 reais), o Sexy Polvo grelhado, mousseline de batatas e rúcula, cebolinhas e alho poró assado (60 reais), o Bolinho de queijo cremoso com chutney de cebola (40 reais) e as Lulas crocantes com creme de abacate, pesto e queijo parmesão (57 reais). Nos principais, sugestões como o Camarão VG na brasa e moranga (140 reais), acompanhado por purê de abóbora japonesa levemente picante, molho cítrico de tangerina, limão siciliano e laranjas sanguínea, e A Carne é fraca (120 reais), baby beef na brasa com molho poivre e meteoros crocantes de batatas. Nas sobremesas, as pedidas são a Torta Alce (35 reais), de chocolate, doce de leite e café, com creme batido e suspiro cappuccino, e a Love is in the air (35 reais), dupla de Cannolis recheados de mascarpone mel e laranjas.

Com a capacidade de atendimento reduzida, recomenda-se reservar pelo (11) 3661-8670. Algumas das sugestões também estarão disponíveis para delivery.

NOU

Tanto no almoço, como no jantar, os casais serão recebidos no salão com champanhe. Como prato especial para a data, será oferecido o Camarão Empanado com Risoto de Açafrão e pimentões confiados (79 reais). Aos que optarem pelo delivery da casa, haverá um combo especial com entrada (porção de bolinho de arroz), dois pratos principais (spaghettini com camarão, shiitake, abobrinha e tomates frescos e o Filé a milanesa com risoto de limão siciliano) e dois pudins de leite, (142 reais). Entregas pelo iFood, Telefone e Whatsapp: (11) 3812-1848

J1

O restaurante do chef Jun Sakamoto vai oferecer um combo especial (250 reais, para 2 pessoas), disponível apenas no salão, no almoço e jantar do dia 12. O menu inclui: Tartar de Salmão, Tempurá Misto, Guiozas Suíno, Combinado com Sushi e Sashimi com duplas de polvo e vieiras (30 peças) e Petit Gateau de Chocolate. Recomenda-se a reserva. Telefone (11) 3588-8778.

Animus

O menu presencial (420 reais, para dois) começa com um snack surpresa, segue com couvert (crostata de ervas e flores, pão de fermentação natural, azeite de ervas e manteiga noisette). A terceira etapa tem porções vegetais com a Vagem assada, maionese de mostarda, coulis de azeitona preta e castanhas caramelizadas e Abobrinha grelhada, creme de milho tostado, molho de iogurte e erva doce. Peixe defumado recheado com uma fina camada de ervas, nhoque de banana-da-terra, molho bisque com uísque e café e Arroz cremoso de frutos do mar, picles de cebola roxa e gremolata e aioli fazem parte da quarta etapa dedicada aos frutos do mar. O menu segue com Creme de abóbora assada com bacon, gorgonzola e avelã e T-Bone na brasa, burrata e saladinha de tomates caramelizados. A sobremesa surpresa finaliza o menu.

A cesta especial de brunch é composta por um drinque mimosa (uma garrafa baby de espumante de 180 ml + 200 ml de suco de laranja), Entremet de chocolate, frutas vermelhas e cumaru, Focaccia com tomilho e flor de sal, três conservas (chutney de tomate, rillette de porco e picles de cebola), Burrata e arranjo de flores secas. O kit estará disponível por encomenda via aplicativo Goomer ou pelo Whatsapp (11) 98181-5270. Os pedidos deverão ser feitos até quinta-feira (10).

Bistrot de Paris

Somente com reservas antecipadas, para comemorar o Dia dos Namorados, será servido um Menu Degustação em cinco etapas nos dias 11 e 12 de junho. O menu presencial (320 reais por pessoa) começa com a Salade Sud Ouest composta por terrine de foie gras, magret de pato defumado, gesier confit e mini folhas. Segue com um Carpaccio de vieira com maracujá e romã. Para principais uma sequência com dois pratos: Lombo de robalo e camarão ao molho champagne e aspargos e o Filet mignon com morilles e batatas "dauphine". A sugestão de sobremesa para encerrar o jantar dos casais será Pera ao vinho tinto, acompanhada por crumble e sorvete de cardamomo.

Para os que preferem comemorar em casa, o jantar (407 reais para duas pessoas) começa com Salmão defumado da casa e segue com Terrine de foie gras de pato Ao Armagnac com compota de figos e brioche. Para o prato principal, Confit de pato ao molho demi glace com batatas bolinha e champignons. Para encerrar, Fondant de chocolate. Os pedidos poderão ser feitos pelo whats (11) 99658-5901 e deverão ser retirados até o dia 11. Reservas através do telefone (11) 3063-1675.

Botanikafé

Especialmente nessa data, as três unidades oferecerão a opção de almoço e jantar romântico (220 reais para duas pessoas) com menu composto por uma entrada e sobremesa para compartilhar, um prato principal, uma taça de vinho ou drinque por pessoa. Para começar, será servida burrata que acompanha tomate cereja, manjericão, croutons de cúrcuma e caramelo de azeitona azapa. Para principal, Raviolone recheado com creme de cogumelos, espinafre, queijo de ovelha, avelãs e uma gema de ovo orgânico, selado na manteiga de sálvia, finalizado com noz moscada e gema curada ralada. Para encerrar, uma sobremesa surpresa da casa.

Quem desejar, poderá contar ainda com duas opções de combos especiais de brunch a dois em casa. O Combo Brunch para Compartilhar (160 reais) será oferecido no sábado e domingo das 8h às 18h e inclui: caixa para presentear com Mini Vela de Jasmim, Cartão Dia dos Namorados, French Toast e opção Monte seu Brunch para duas pessoas, que dá direito a duas opções de pães, quatro sugestões de acompanhamentos; duas escolhas de proteínas e duas 2 opções de bebida; Opcionais a ser pago a parte: Cookie e Meia Garrafa de Vinho Carménère a ser enviada em saco kraft. Reservas através do telefone (11) 94523-6929 e encomendas através do aplicativo Rappi.

Santo Grão

Para celebrar o Dia dos Namorados, o Santo Grão preparou uma opção exclusiva aos casais que desejarem aproveitar um brunch nas unidades ou em casa (168 reais para duas pessoas). A composição oferece Iogurte com água de laranjeira e frutas do dia como entrada. Segue com beliscos como o Biscoitão mineiro assado na hora, com jamon e queijo do Serro incorporado à massa; "Pan com tomate" defumados e ovos. Dentre os recheios encontramos espinafres temperados, tomatinhos assados com tomilho, manjericão e vinho branco, queijo branco com pimenta rosa (aroeira) e azeite da Serra da Mantiqueira, rosbife da casa com picada espanhola, além de croissants, manteiga e geleia. As opções de doces são Mini Waffle com Maple e Red Velvet. Cafés e sucos completam o menu. Reservas e encomendas através do telefone (11) 3062-9294.

Marilia Zylbersztajn

A Confeitaria Marilia Zylbersztajn oferece um Kit de Dia dos Namorados (88 reais), composto por uma lata com 100g com biscoitinhos de laranja e amêndoas e uma garrafa de vinho branco licoroso doce Bella Quinta, vinícola de São Roque (SP). Para os casais que quiserem uma sobremesa para celebrar o dia juntos, Marilia sugere a Torta de chocolate com amoras, em tamanho especial: 17 cm, ideal para compartilhar a dois (39 reais). O doce é composto por Massa de cacau, creme de chocolate feito com Chocolat du Jour 80%, de cacau bean to bar, e compota de amoras orgânicas. Os kits e o doce estarão disponíveis à pronta entrega. Encomendas através do (11) 96570-0094.

EMA

Renata Vanzetto criou um menu exclusivo para servir presencialmente em sete etapas (350 reais por pessoa). Para quem preferir comemorar o dia em casa ou presentar a chef criou uma cesta (435 reais) com Pote de Pato confitado; Molho de goiabada picante com poivre vert; Garrafinha de Azeite de urucum; Conserva de frutos do mar com laranja e salsão; Manteiga de bottarga do Projeto A.mar; Queijo brasileiro Lua Cheia; Mel da Serra da Mantiqueira com óleo de pimenta; Pão campanha, fermentação natural; Caixa de chocolates brasileiros Dengo; vinho tinto importadora Mistral; dois pratos Ema desenhados pela chef. Encomendas até o dia 10, através do WhatsApp (11) 96177-4848.

Muquifo

Para quem quiser presentear, a cesta do Muquifo é composta por um vinho tinto, um pão fermentação natural, uma burrata, uma garrafinha de azeite verde, antepasto de pimentão assado com parmesão, antepasto de berinjela com pimenta síria, hortelã e nozes caramelizadas, coalhada seca da casa, conserva de lula com alho assado, vinho branco, pimenta, limão siciliano e salsa, saquinho de pano com docinhos, Bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro da Cida, um pacote de café orgânico paulista Neubern e de presente dois guardanapos de pano bordados. O kit custa 380 reais e pode ser encomendado até o dia 10 pelo Whatsapp (11) 96177-4848

Stella

Dentro do hotel Canopy by Hilton, o restaurante Stella oferece um menu (250 reais por pessoa com bebidas) inspirado no clássico livro Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado e o sorteio de estadia. Os pratos, assinados pelo chef David Kasparian, contam com aperitivo, Mantecato de Bacalhau com Abará e Santa Alegra Chardonnay. Já as opções para principal são, Pesca do dia marinada em suco de cacau, nibs, óleo de ucucum e brotos de coentro ou Paleta de cordeiro cozida em baixa temperatura, cuscuz de milho com canela, limão e figo turco ao molho de pimenta síria e dedo de moça, acompanhados por Primitivo di Salento Visconti della Rocca. Para finalizar a refeição, será oferecido Pudim de tapioca defumado com cravo e creme anglaise de Jenipapo com o drink Hug Me.

O menu conta com opção vegetariana, com Caju marinado em suco de cacau, nibs, óleo de ucucum e brotos de coentro para começar, seguido pelas escolhas, Duxelles de cogumelos com Abará ou Cogumelo Eringy grelhado, cuscuz de milho com canela, limão e figo turco ao molho de pimenta síria e dedo de moça. Para sobremesa, pudim de tapioca defumado com cravo e creme anglaise de Jenipapo. As reservas poderão ser feitas pelo telefone (11) 3509-9610.

Cór

Massa de polvo com emulsão de manteiga de limão cravo. Massa de polvo com emulsão de manteiga de limão cravo.

Especializado em fogo, o Cór oferece um Menu em três tempos (130 reais por pessoa) desenvolvido pelo novo chef Matheus Fernandes. A brasa como protagonista, o menu inicia com a Robata de Denver (Carne, cebola, ervilha torta e tomate) servida em cama de ervas. Para o principal, massa de polvo com emulsão de manteiga de limão cravo e Bolo Red Velvet com creme azedo para sobremesa.

Tartuferia San Paolo

Para presentear, o kit de Dia dos Namorados (325 reais) da Tartuferia San Paolo conta com Mel com Trufas (40g), Tartufo Estivo Macinato (50g) e Azeite de Trufas Brancas (100 ml) e um encarte com receitas exclusivas. É possível incluir um vinho orgânico 99 Rosas Tempranillo Cabernet Sauvignon (R$425). Encomendas através do site https://loja.tartuferiasanpaolo.com.br/.