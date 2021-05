Dia do café: conheça a marca brasileira que quer brigar com a Red Bull

Abrir uma lata de Red Bull antes de malhar pode parecer uma ideia razoável. Mas que tal tomar uma xícara de café? Essa é a proposta da Puravida, startup brasileira de suplementos alimentares que está lançando o Power Coffee, um café solúvel com mais de 20 ingredientes que, entre outras coisas, promete melhorar a produtividade e o foco nas tarefas do dia a dia.

Se juntando a marcas semelhantes como a Super Coffee e o Desincoffee (do gigante brasileiro do chá, a Desinchá), a proposta do Power Coffee é ser uma bebida estimulante assim como são os energéticos que você já conhece.

Para isso, o café solúvel que só precisa ser misturado com água quente para ficar pronto conta com 24 ingredientes, entre eles: glutamina; cafeína; cacau; taurina; L-Carnitina; curcumax; gengibre; canela; matchá; cardamomo; colina; TCM; vitaminas C; D3; complexo B mentilado; picolinato de cromo e leite de coco.

"A ideia é que você consuma o café antes de atividades físicas ou quando realiza alguma tarefa que exige grande esforço e concentração mental", explica Adrian Franciscono, CEO e sócio da Puravida. "A cafeína, por exemplo, melhora a energia e disposição, enquanto a cúrcuma, conhecida na medicina milenar por suas propriedades anti-inflamatórias ajuda no foco e na produtividade", diz.

Um dos diferenciais do Power Coffee, segundo a Puravida, startup nativa digital fundada há seis anos, é que diferente de outras bebidas similares que podem usar gordura de origem animal, o produto que está entrando no mercado é 100% vegano.

Cada embalagem de 220 gramas de Power Coffee, o suficiente para cerca de 44 xícaras de 50 ml, custa 114,97 reais. Atualmente, o produto pode ser comprado através do site da marca ou em um dos 900 pontos de vendas, incluindo mercados, conveniências e lojas de suplementos alimentares.

Segundo a Euromonitor, o consumo mundial de bebidas prontas à base de café é de 5,9 bilhões de litros por ano. No Brasil, são 1,1 milhão de litros de "café de performance" consumidos todos os anos, enquanto que o país é o segundo maior mercado global de café tradicional, com 81 litros por ano para cada brasileiro.

Com mais de 120 produtos em seu portfólio, incluindo chocolates orgânicos, xampus veganos, snacks de castanhas e granolas e whey protein, a Puravida faturou 208 milhões de reais em 2020. Para 2021, a meta é tão ousada quanto seu novo produto: embolsar 300 milhões de reais. Dessa fatia, até março deste ano, a empresa já conseguiu 65 milhões de reais.