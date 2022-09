Dia do Bacon: veja onde comemorar (e comer) a iguaria no Brasil

Você é fã de bacon? Então saiba que essa iguaria feita com carne de porco defumada ganhou até dia próprio nos Estados Unidos – comemorado às vésperas do Dia do Trabalhador por lá. Neste ano, a celebração será no sábado, 3, e os restaurantes brasileiros também decidiram investir com pratos, promoções e até bebidas que têm o ingrediente na receita. Confira opções para comemorar o Dia do Bacon no Brasil.

Botanikafé

É possível pedir o tradicional Hashbrown (42 reais), receita com batatas que é sucesso nos EUA, que também traz ovos fritos e, claro, duas fatias de bacon para acompanhar. Mas existem outras opções, como o Eggslut (30 reais), que é servido em brioche de hamburguer, além de incluir bacon, ovo frito com gema mole, pasta de avocado, espinafre e queijo cheddar inglês.

Alameda Lorena, 1765, Jardins, São Paulo

Rua Padre Garcia Velho, 56, Pinheiros, São Paulo

Avenida Magalhães de Castro, 286, Butantã, São Paulo

Avenida Nicolas Boer, 120, Barra Funda, São Paulo

Bistrot de Paris

O restaurante do chef Alain Poletto traz bacon em quatro pratos do cardápio: Burrata Artesanal Com Bacon Caseiro e Folhas de Mini Rúcula (69 reais); Ardosia de Charcuteries, com charcuteries da casa, patê de champagne, bacon e mortadela (59 reais); Boeuf Bourguignon com bacon caseiro, champignon e cebolinha (72 reais); e Tartiflete du Savoyard, servida por reblochon derretido e gratinado, batatas cozidas, cebolas e bacon caseiro.

Rua Augusta, 2542, Jardim Paulista, São Paulo

Empório Manuel

Comandado pelo chef Marcilio Araujo, o restaurante oferece ovos mexidos com bacon ou queijo ou presunto (36 reais). Mas há também pratos tradicionais com o ingrediente: Boeuf Bourguignon, puré de pommes de terre (68 reais) e Cassoulet Traditionnel, cozido francês de feijão branco, linguiças e carnes suínas, pato e vegetais (69 reais).

Rua Manuel Guedes, 426, Itaim Bibi, São Paulo

Fasano

No tradicional restaurante Fasano, o bacon recebe outro nome: pancetta. E o ingrediente faz parte de receitas tipicamente italianas, como é o caso do gnocchi de batata servido ao pesto com manjericão, camarão e, claro, pancetta (390 reais).

Rua Vitório Fasano, 88, Jardim Paulista, São Paulo

Fumée

No Fumée, o bacon aparece como petisco no prato Os meus amigos mineiros (42 reais), que inclui a barriga suína defumada e pururucada com geleia de cachaça e limão.

Rua Camilo, 141, Vila Romana, São Paulo

Cór Gastronomia

No restaurante há duas opções com bacon: a primeira é a barriga de porco confitada e grelhada ( 42 reais), com geleia de abacaxi e pimenta servida como sugestão de entrada; a segunda, traz bacon e hamburguer servidos no pão brioche com queijo, aioli, além de chips de batata ou salada como acompanhamento (58 reais).

Praça São Marcos, 825, Alto de Pinheiros, São Paulo

Macaxeira

Na casa nordestina há desde porção de torresmo (15,90 reais) até o famoso Baião de Dois, com linguiça, bacon, carne seca, queijo coalho, cebola, pimentão e tomate (29,90 reais na porção individual, 49,90 reais para duas pessoas e 69,90 para quatro pessoas). Também há Feijão de corda com linguiça, bacon, carne seca e manteiga de garrafa (24,90 reais porção pequena e 44,90 reais porção grande). Já a Favada, feita de fava amarela, é cozida com carne seca, bacon e linguiça (24,90 reais porção pequena e 44,90 reais porção grande).

Rua Emília Marengo, 185, Jd. Anália Franco, São Paulo

Milk & Mellow

Para a data, a hamburgueria preparou uma promoção: n compra de dois Cheese Bacon, com 120 gramas de hambúrguer, queijo prato e bacon(35 reais), o cliente ganha uma porção de batata frita com cheddar e bacon para compartilhar. E a iguaria ainda está presente em outras receitas, como Cheese bacon cebola frita (39 reais); Cheese picanha bacon tártaro (50 reais); Cheese bacon egg (39 reais); Hot-dog (29 reais); omelete de batatas com bacon (38 reais); e Waffle sweet bacon (39,50 reais).

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 101, Vila Nova Conceição, São Paulo

Uru Mar y Parrilla

No Uru Mar y Parrilla, além da tradicional porção de panceta a pururuca (49 reais), há também Arroz Terra e Mar, preparado com arroz catero, lula, polvo, camarão e pancetta (99 reais).

Rua Emília Marengo, 109, Jd. Anália Franco, São Paulo

Vila Anália

No recém-criado complexo gastronômico da Zona Leste, o bar Tapas 93 oferece uma versão ibérica inspirada nas paellas: o arroz de gambas y cerdo (105 reais), tem arroz meloso de camarão e panceta crocante na receita.

Rua Cândido Lacerda, 33 – Jd. Anália Franco, São Paulo

Merci

Com menu de origem francesa, o restaurante tem o ovo meurette (52 reais) com brioche, cogumelos, molho roti e cebolas caramelizadas, além de peito de pato ao molho de foie gras (94 reais) com purê de ervilhas frescas, bacon, mini cebolas e cogumelos paris.

Rua Eleonora Cintra, 46, Jd. Anália Franco, São Paulo

N1 Chicken

Na rede fast-food especializada em frango frito, o Dia do Bacon pode ser comemorado com diferentes opções: Raiz Prime, com purê de aipim, bacon, Catupiry e o frango frito crocante (33,90 reais); o Burger salada & Mignon, com pão, filé mignon suíno crocante, maionese verde, molho Catupiry, alface americana, tomate, picles e geleia de bacon da casa (29,99 reais); o BBC Chicken, com barbecue, bacon, cheddar e frango frito crocante (38,99 reais); e o Chicken Mac'n Bacon, com pão, peito de frango crocante, mac’n cheese, molho cheddar e bacon frito (28,99 reais).

Mais de 300 unidades no Brasil

Basilicata Cucina

Para quem ama tanto o bacon que poderia aproveitar a iguaria até na bebida, o restaurante preparou uma receita de Bloody Mary, batizada Basilicata Rosso (33 reais) que leva grapa envelhecida, aceto balsâmico, aipo, loro, salsa, peperoncino e suco de tomates italianos, além da fatia de pancetta crocante.

Rua Joaquim Antunes, 197, Jardim Paulistano, São Paulo

