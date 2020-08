DEVS, nova série da Fox, traz ficção científica e tecnologia

Alex Garland, nome novato do cinema, já deixou sua marca nos gêneros de suspense e ficção científica ao escrever e dirigir Ex Machina, pelo qual foi indicado ao Oscar, e Aniquilação, produção da Netflix. Em Ex Machina, Garland explorou questões como linguagem e inteligência artificial — e seus limites éticos. Em Aniquilação, conceitos de biologia, ecologia e genética se misturam para contar uma história alienígena.

Agora, Garland estreia na televisão com uma história de assassinato que pensa em um futuro não tão distante do Vale do Silício, na Califórnia.

No próximo dia 27, estreia na Fox Premium DEVS, seriado em oito episódios sobre um futuro próximo, repleto de tecnologias de vanguarda, onde a humanidade confronta novas possibilidades que coloca tudo em perspectiva, como os conceitos de vida e morte, passado e futuro.

Lily Chan (Sonoya Mizuno) trabalha na Amaya, reconhecida empresa de tecnologia da computação quântica com sede no Vale do Silício. Sem acreditar que seu noivo Sergei (Karl Glusman) cometeu suicídio, Lily começa a investigar. Todas as pistas levam a Forest (Nick Offerman), CEO da Amaya e da DEVS, a divisão secreta da companhia.

Alex Garland escreve, dirige e serve de produtor executivo da série, que também conta com Andrew Macdonald, Allon Reich, Scott Rudin, Eli Bush e Garrett Basch. A série é produzida pela FX Productions.

Os dois primeiros episódios estreiam às 22h15 no Fox Premium 1. Depois, serão mais dois episódios por semana. Além disso, eles estarão disponíveis para assinantes no app da Fox.