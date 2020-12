Desfecho salgado: último livro da série de Knausgård custa R$ 164,90

O aguardado sexto e último livro da aclamada série Minha Luta, do escritor norueguês Karl Ove Knausgård, chegou às prateleiras brasileiras neste mês com um preço que chama atenção: 164,90 reais. Trata-se de um catatau de 1.056 páginas – o título da obra é O Fim. Já o quinto livro da série, A Descoberta da Escrita, com 624 páginas, lançado por aqui em 2017, esta à venda por 72,90 reais. É menos da metade (os preços citados são os cobrados pela editora responsável, a Companhia das Letras, em seu site, e levam em conta as versões físicas; os ebooks custam por volta de 40 reais).

O preço do lançamento pode dar a impressão de que a editora reajustou os valores de suas obras. Ela nega. “Não houve reajuste e cada livro tem seu preço determinado pelo tamanho, por especificidades de tradução/produção, tiragem e expectativa de venda. Dito isso, não temos nada a declarar”, informou a Companhia das Letras, por meio de sua assessoria de imprensa.

Em agosto, o governo federal manifestou a intenção de taxar os livros pela alíquota padrão de 12% da Contribuição de Bens e Serviços, a CBS. É uma medida que faz parte da proposta de reforma tributária do ministro Paulo Guedes. Ele alega que a isenção existente beneficia apenas uma elite, e esta pode arcar com mais impostos. Se aprovada, a mudança obrigaria as editoras a aumentar o preço dos livros em 20%.

“Para sobreviver, o livreiro não poderá aumentar preços, que são determinados pelo editor, mas terá de diminuir descontos para o consumidor final. Novamente o resultado esperado será uma elite leitora ainda menor”, escreveu, em artigo publicado na Folha de S.Paulo, o editor Luiz Schwarcz, fundador da Companhia das Letras.

Convém, portanto, já garantir o novo livro do Knausgård, no qual o escritor se debruça sobre a vida, a morte, o amor e a literatura de maneira visceral. Para quem ainda não foi fisgado pela série, nela o escritor esmiúça a própria trajetória, possivelmente trafegando entre a não ficção, a nada objetiva memória e a fantasia.

Até A Descoberta da Escrita o norueguês dividiu com os leitores sua confusa infância à sombra do pai carrasco e a destruição deste último pela bebida e pela falta de traquejo social. Relatou suas aventuras amorosas e os primeiros passos literários. Elencou as próprias agruras como pai e a inúmeras burradas que cometeu ao longo da vida.

“O Fim é feito do amor de um homem por sua família e de sua obsessão pela vida solitária da escrita, com a trama e a urdidura dessas paixões contraditórias às vezes se enredando uma na outra”, escreveu Melissa Katsoulis no The Times. “Minha Luta é um momento cultural em que vale a pena se envolver.”