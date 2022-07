Desenhos ocultos de Modigliani são descobertos em quadro do pintor

Pesquisadores do Museu Hecht, da Universidade de Haifa, em Israel, anunciaram, ontem (14), terem descoberto três desenhos do pintor Amedeo Modigliani ocultos em um quadro de sua autoria.

O quadro 'Nú com um chapéu', datado de 1908, foi submetido a um Raio-X pelos curadores do museu, o que permitiu identificar os desenhos do pintor italiano.

A pintura, que está desde 1983 no Hecth, passou pelo procedimento como parte dos preparativos para uma exposição que deve ocorrer na Filadélfia, nos Estados Unidos, em outubro.

"Através dos raios X, fomos realmente capazes de fazer esse objeto inanimado falar", disse à agência Associated Press, Inna Berkowits, historiadora de arte do museu.

Detalhes dos novos desenhos do pintor modernista não foram ainda divulgados. Não é a primeira vez que esboços ocultos são revelados em quadros do italiano. Em 2018, um raio-x revelou um retrato por trás de uma pintura do artista no Tate Gallery, em Londres.

Nesta quinta-feira outra descoberta similar foi anunciada. Um autorretrato inédito de Vincent Van Gogh, com a orelha intacta, foi encontrado atrás de outra tela do pintor holandês, segundo a Galeria Nacional da Escócia em Edimburgo.

A obra foi descoberta graças a um estudo de raios-X da tela "Retrato de Mulher (Cabeça de Camponesa)", feita em 1885 por Van Gogh, antes de uma exposição sobre o Impressionismo no Museu Escocês.

"Quando vimos o raio-X pela primeira vez, é claro que ficamos muito emocionados" disse Lesley Stevenson, curadora principal da Galeria Nacional da Escócia.

